「嚴禁說人話」…河南動物園年薪10萬「扮黑熊」 要接受投餵

漯河野生動物園徵人扮演黑熊的海報。(取材自微信)

近日中國網路流傳一則「年薪10萬元人民幣（約1.4萬美元）招聘黑熊扮演者」的徵才訊息，因海報內寫明「嚴禁說人話」、「放飛自我就是本職」等條件，引發大眾熱烈討論，被網民封為「神仙職缺」。對此，河南 漯河野生動物園負責人證實招聘完全屬實，目前已吸引近百人報名。園方希望透過這項創新舉措提升遊客的沉浸式體驗，同時為年輕人開闢全新的就業賽道。

頂端新聞報導，動物園負責人指出，這項招聘主因是發現園內遊客的互動感仍有不足。由人類扮演黑熊有兩大優勢：首先能避免遊客與真正黑熊直接接觸的安全隱患；其次，真人扮演的黑熊能展現更靈活的互動，增加遊玩的趣味性。首波選擇黑熊，是因為其憨態可掬的形象對小朋友極具親和力，若成效良好，未來不排除增加老虎、獅子等猛獸的扮演者。

針對外界最關心的薪資待遇，園方明確回應「保底年薪10萬元人民幣是真實的」。考慮到夏季穿著布偶裝在戶外工作較為辛苦，園方特意將薪資定在較高水準，每日工作時間限制在8小時以內。負責人更透露，若扮演者能憑藉趣味互動在網路走紅，未來還能開闢個人網路新賽道，收益將遠不只保底的10萬元人民幣。

據悉，該職缺發布後反響熱烈，目前已有近100人直接報名。園方規畫首波先錄取一人進行試點，後續視效果再評估是否擴編。在篩選標準方面，將以30歲左右、身體素質良好的年輕人為主。應徵者後續需通過現場面試，園方已設計多個環節以考查應變能力與服務意識，希望能找到敢想敢幹、不怕吃苦且能帶給遊客快樂的員工。