實在太難聽…南寧男主播江邊唱歌「像鬼叫」 民眾受不了報警

中國許多直播主會在戶外進行唱歌直播，但近日在南寧邕江邊，一名主播被民眾投訴「唱歌太難聽」、「像鬼叫」，有人立刻離開現場，還有人直接報警處理。

大風新聞報導，事件源於12日一名網友在社交平台發布的帖文，文中配有民警現場處理的圖片，並表示：「他唱的實在是太難聽了，像鬼叫一樣，終於有人受不了報警了。」該帖文隨即引發大量網友留言與關注。

另一名當時在民生廣場的網友敘述現場情況表示：「一首花粥的『出山』被那位男主播唱得亂七八糟，沒音調也沒有節奏，就是聲音大，擠著嗓子對著麥克風硬喊，簡直是精神折磨。」其他路過網友也紛紛留言，包括「剛才路過看到了，真佩服他的勇氣，五音不全也來這裡唱，趕緊逃」、「我也不小心聽到他難聽的歌聲，一晚上縈繞在耳邊，好崩潰」。

對於當晚的投訴事件，當事男主播回應證實，當晚確實有民警前來現場，並表示：「就是讓我聲音小點，然後就走了。」在該主播的視頻帳號直播記錄中，他曾多次在民生廣場進行直播，其帳號標籤上寫有「音樂製作人、詞曲作者，夢想是拯救華語樂壇」。

據了解，邕江邊的民生廣場是南寧知名的休閒場所，河岸邊設有多級台階的親水平台，是市民夜間散步與遊玩的聚集地。

一名南寧市民指出：「民生廣場現在就像是主播的根據地，每天晚上都有很多人在台階下面的平台上唱野K、做直播，坐在台階上休閒的人就成了他們的觀眾。」該市民補充，唱歌好聽的像是一道風景，「但有些主播唱得太難聽，就對著麥克風瘋狂嘶吼，很多人都是捂著耳朵就走」。

針對民生廣場的戶外直播管理，南寧西鄉塘公安分局華強派出所工作人員表示，每日晚間10時前，民生廣場並不限制戶外主播在廣場上進行直播或唱歌等活動，但前提是聲音不能太大，若接獲市民投訴，民警會到場進行勸阻。工作人員強調，晚間10時後廣場則禁止直播、唱歌等活動，屆時會有工作人員進行巡邏，發現違規將進行勸離或警告；若經多次警告不聽者，將依法進行處罰。

事實上，該區域此前曾進行過集中執法。據南寧日報報導，2021年3月29日晚間，西鄉塘公安分局曾聯合城管、生態環境、市場監管等部門及噪聲監測評估機構，對民生廣場製造生活噪聲干擾他人正常生活的違法行為開展聯合整治。該次行動共出動80名執法人員，現場查獲野馬KTV 11攤，查扣音響設備11套，並依法傳喚12人。