我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA尼克奪冠 加州球迷狂歡被投訴 愛犬被警射殺

冬奧奪金獲獎勵終身免費冰淇淋 劉美賢大讚這個口味

就業形勢嚴峻 求職成詐騙溫床 上海年內已破逾20起

記者黃雅慧／北京17日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國近年來就業形勢嚴峻，也讓求職者成為詐團的重點目標。圖為貴州貴陽早前舉辦的一場...
中國近年來就業形勢嚴峻，也讓求職者成為詐團的重點目標。圖為貴州貴陽早前舉辦的一場招聘會，吸引眾多年輕人前往尋找工作機會。（新華社）

AI摘要

文章摘要整理：

上海警方指出，求職市場低迷助長詐騙，犯罪集團以開網店、高回報創業廣告吸引民眾繳費，年內已破獲二十餘起案件，涉案金額逾千五百萬元。

中國近年來就業形勢嚴峻，並因此成為詐騙溫床，網上各種足不出戶開網店、零基礎也能月入（人民幣，下同）過萬元、高回報居家創業等廣告，成功誘騙一些急著找工作的民眾上鉤。2026年以來，光是上海警方就偵破「求職類」詐騙案件20餘起，抓獲犯罪嫌疑人200餘名。

上海市公安局16日召開記者會，說明今年以來上海警方嚴厲打擊「求職類」詐騙犯罪工作成效，並通報兩起典型案例。

其中一起是一名上海市民肖女士向青浦警方報案稱，她在網上看到一則「宅家創業、月入過萬」廣告，客服表示無需門檻、無需倉儲，只需繳納學費，之後在家動動手指，就有保底數量訂單，月入輕鬆破萬元，連「小白」（指無經驗者）也能輕鬆賺錢。

肖女士於是支付3980元「合作費」，參加所謂的線上「開店培訓班」。但事後發現培訓班與之前的宣傳不符，根本也沒有什麼大額收益，而對方也拒絕退款。警方核查發現，肖女士網店內的訂單多為虛假交易，且買家帳號存在明顯關聯，遂判斷這是一個有組織性、披著「開網店」外衣的詐騙集團

據悉，該集團作案方式是在網上發布兼職廣告引流，以高收入、低成本吸引網友諮詢，並承諾受害人只要負責網上開店銷售，具體貨源都由「公司」負責，只需交納29.9元「意向金」。

在受害人先期支付意向金開店後，犯罪集團隨即通過虛假下單偽造「開店即盈利」假象，並通過編造的「成功案例」來推銷2680元、3180元、3980元等不同價位的「運營套餐」，分別承諾逐檔遞增的保底訂單數及銷售額。

如遇受害人猶豫，他們便會操作買家帳號在其店鋪下單，並讓「公司」拖延發貨，惡意製造「違約」進行施壓，迫使受害人購買「運營套餐」。遇到受害人要求退款時，就以各種理由進行拖延甚至拒絕退款。截至案發，該犯罪集團作案已涉及全國，被害人高達8000餘名，涉案金額超過1500萬元。

精華 FAQ

  • 上海警方表示，2026年以來已偵破二十餘起「求職類」詐騙案件，並抓獲二百餘名嫌疑人，顯示此類犯罪在就業壓力下持續升溫。

  • 詐團先以「宅家創業、月入過萬」吸引諮詢，再收取意向金或培訓費，並靠虛假下單、編造成功案例與拖延退款，逼迫被害人加碼付費。

  • 警方查出，該犯罪集團作案遍及全國，累計被害人達八千餘名，涉案金額超過一千五百萬元，顯示其以就業焦慮為餌，規模相當龐大。

詐騙集團

上一則

湖南小區電梯故障 保全「一舉動」致使49歲受困女墜亡

下一則

乾麵、麵窩、綠豆湯…武漢早點「雷軍三件套」火了 只賣11元

延伸閱讀

中21歲女留學生遭心理操控 假裝被綁架 詐騙父親130萬

中21歲女留學生遭心理操控 假裝被綁架 詐騙父親130萬
這樣也能騙到7800萬…中「雲養牛」案主嫌遭判刑10年半

這樣也能騙到7800萬…中「雲養牛」案主嫌遭判刑10年半
「清純」華女微信釣14男結婚 再稱中國家人生病騙錢

「清純」華女微信釣14男結婚 再稱中國家人生病騙錢
涉加密貨幣詐騙團夥 2華男被捕

涉加密貨幣詐騙團夥 2華男被捕

熱門新聞

金浦鈦業「90後」海歸董事長兼總經理郭彥君辭職。(取材自 21世紀經濟報導)

90後海歸女接班上市公司 4年虧10億…結局是辭董座

2026-06-12 02:30
被正宮揪髮、痛毆的小三。（視頻截圖）

湖南小三在街頭被正宮揪髮、痛毆 網驚：身材太好了

2026-06-08 05:30
北京傳統食物示意圖。（新華社檔案照）

CNN：京兆尹餐廳好到中國官員遭禁止前往

2026-06-15 10:39
中國研究團隊在東南印度洋「迪亞曼蒂納深淵」的海底發現全球已知最深、規模最大的「鯨魚墳場」，圖為迪亞曼蒂納深淵處於硫氧化階段的鯨落生態系統。（圖／取自《深海所》微信公眾號）

中國研究團隊發現全球最大「鯨魚墳場」 有530萬年歷史

2026-06-14 09:50
涉案車輛。（取材自新黃河）

車震女網友 男碩士遭控強姦 1原因讓女方改口連喊五次自願

2026-05-18 08:30
被網民稱為「麻辣燙女孩」的中國女子。（取材自魔都囡微信公眾號）

洋男剛到中國 靠「1頓麻辣燙」與西安女開房、拍片炫燿

2026-06-08 06:30

超人氣

更多 >
隱前科、假結婚、政庇罐頭故事 移民局全面啟動AI審查

隱前科、假結婚、政庇罐頭故事 移民局全面啟動AI審查
「清純」華女微信釣14男結婚 再稱中國家人生病騙錢

「清純」華女微信釣14男結婚 再稱中國家人生病騙錢
身分調整新政上路後 綠卡、工卡核發有何變化？

身分調整新政上路後 綠卡、工卡核發有何變化？
紐約州要發21億元支票 近300萬人可拿到

紐約州要發21億元支票 近300萬人可拿到
面對離譜的小費提示螢幕 3成消費者這樣反制

面對離譜的小費提示螢幕 3成消費者這樣反制