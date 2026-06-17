又傳趨利性執法？21貨車集體迷航泌陽 貨物遭扣押拍賣

大量運送凍副產品的貨車，在泌陽東站下出口被扣押。(取材自封面新聞)

AI摘要 文章摘要整理： 河南泌陽發生21輛冷凍貨車集體偏航後遭查扣事件，貨主指控執法與舉報可疑，部分貨物被低價拍賣，當地已有三名官員被留置調查。

中國去年發生21輛承載冷凍食品的貨車離奇偏航河南 省泌陽縣，並遭罰款及查扣事件。泌陽縣15日公布，已有三名官員因此案被留置。在地方財政壓力及官員貪腐等因素下，外界認為這是「趨利性執法」又一例。

綜合媒體報導，這21輛冷凍貨車原本擬前往廣東、廣西、湖南等地，但最終都在河南泌陽高速出口被攔查。執法人員給出的理由皆為接獲舉報，指相關貨車涉嫌運輸「未經檢驗檢疫凍副產品」。但多名貨主稱，即使提供完整檢驗檢疫證明及交易文件，仍無法順利取回貨物。有些貨物最終被認定進行「無害化處理」，遭低價拍賣 ，造成貨主重大損失。

事件最令人質疑的還是21輛貨車的「集體偏航」。據貨主反映，涉事貨車大多透過貨運平台接單，運費比市場行情低約三成，而司機在偏離原定路線後，態度異常一致，不少人甚至表示不要運費，要求貨主自行處理後續事宜。

有貨主形容，整起事件猶如「守株待兔」，這些冷凍貨物彷彿被刻意引導至泌陽，再由執法人員等待查扣。隨著媒體深入追查，事件背後是否存在利益鏈條與人為操控，成為外界關注焦點。

極目新聞評論指出，若單獨出現一兩輛貨車迷航尚可理解，但21輛來自不同省市、不同目的地的貨車卻在同一地點偏離路線，實在難以用巧合解釋。更詭異的是，執法部門查扣貨車時所依據的檢舉函，不僅內容高度雷同，連舉報時間都極為接近，而相關檢舉人身分模糊不清，被外界質疑是「幽靈舉報人」。

報導還稱，部分價值高達數千萬元人民幣的冷凍貨品，最後竟由房地產評估公司進行估價，並以遠低於市場價格拍賣。

面對輿論壓力，泌陽縣聯合調查組15日發布情況說明表示，縣市場監督管理局原黨組書記、局長王磊，以及市場監督管理局綜合行政執法大隊三中隊中隊長張興等人已被採取留置措施，案件正接受審理。

該事件也引發知名媒體人胡錫進關注。他發文稱，所謂「遠洋捕撈式執法」原本是指部分地方跨區域執法、以罰沒收入為目的查處企業，而泌陽事件更像是升級版「守株待兔式執法」，不必跨省執法，只需讓貨車「自投羅網」。

他說，物流是經濟運行重要命脈，若高速路口可能因匿名舉報而成為「定點截貨」場所，不僅衝擊物流產業信心，更可能損害法治公信力及營商環境。胡錫進呼籲河南省介入督導調查，盡快讓事件真相水落石出。