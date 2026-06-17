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熱播劇「耀眼」求打賞？畫面收款碼竟能轉帳 網友質疑合規嗎

中國新聞組╱北京17日電
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《耀眼》電視劇畫面截圖。(視頻截圖)
《耀眼》電視劇畫面截圖。(視頻截圖)

AI摘要

文章摘要整理：

《耀眼》播出時疑似誤入真實收款碼，觀眾掃碼竟可成功付款，引發合規與不當得利爭議，出品方已稱正核實來源。

近日，有網友發視頻表示，觀看關曉彤、李昀銳主演的電視劇「耀眼」時，畫面中竟出現可以成功付款的二維碼；不少網友也曬出自己的付款截圖，紛紛驚訝表示「居然真的可以」、「別的劇都是假的，這個居然是真的」，但也有網友質疑這種操作是否合規。

極目新聞報導，發布該視頻的何先生表示，電視劇「耀眼」大約20多集，當中一處畫面出現兩個收款二維碼，他隨即拿出手機掃描其中一個，並成功轉帳0.1元；「當時就是想試一試，沒想到真的成功了，挺意外的。」何先生坦言，很少在電視劇看到用真的二維碼，「沒啥問題，就覺得蠻好玩，藝術來源於生活嘛」。

據了解，該鏡頭出現在「耀眼」電視劇第24集約18分30秒處，畫面中出現兩個不同支付渠道的收款碼，均可正常掃碼並支付成功。在何先生的視頻評論區，不少網友也曬出自己的付款截圖，紛紛驚訝表示：「居然真的可以」、「追劇追到真給道具組發紅包了」。但也有網友質疑這種操作是否合規。根據支付頁面顯示，該收款方的實名登記資訊為「某某福」，並非影視公司官方帳戶，也非劇中角色的虛擬設定。

隨著輿論熱度攀升，該劇的出品方之一「左城右隅影視文化傳媒有限公司」對此回應，表示內部正進一步核實該收款碼的具體歸屬。業界推測，這有可能是影視道具在製作或後期特效合成時，不慎使用工作人員的真實收款碼，加上後期多輪審核疏漏，才導致這起「真收款碼入鏡」的烏龍事件。

河南澤槿律師事務所主任付建表示，法律未明文禁止電視劇中出現收款二維碼。若二維碼是劇情推進的自然組成部分，通常不構成商業廣告。但如果與劇情無實質關聯，可能構成植入廣告行為。付建還指出，如果網友掃碼付款成功，收款方獲得的款項屬於不當得利，網友有權要求返還。

精華 FAQ

  • 因劇中第24集畫面出現兩個可正常掃碼的收款二維碼，觀眾實測可成功轉帳，並在網路上掀起是否屬於合規植入的討論。

  • 報導指出，部分觀眾掃描後確實完成支付，甚至只轉了0.1元也成功入帳，顯示該碼並非單純道具，而是可用的真實收款碼。

  • 律師表示法律未明文禁止劇中出現收款碼，但若與劇情無實質關聯，可能構成植入廣告；若觀眾付款成功，收款方所得也可能屬不當得利。

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