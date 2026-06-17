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乾麵、麵窩、綠豆湯…武漢早點「雷軍三件套」火了 只賣11元

中國新聞組╱北京17日電
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市民爭相打卡「雷軍套餐」。（取材自極目新聞）
市民爭相打卡「雷軍套餐」。（取材自極目新聞）

AI摘要

文章摘要整理：

雷軍在武漢以11元吃早點引發話題，店家迅速推出「雷軍套餐」且不漲價，吸引大批民眾排隊打卡，成為網路熱議的城市煙火事件。

小米創始人雷軍6月15日清晨在武漢大成路麗華早點店，以11元購買熱乾麵、麵窩、冰鎮綠豆湯「三件套」，蹲坐街邊矮凳吃麵，次日，該店凌晨5點前即有顧客排隊，店主維持原價推出「雷軍套餐」，雷軍本人隨後發文，「確實不錯」。

湖北日報報導，在雷軍到訪的隔天，清晨5點不到，麗華早點店門口便排起了長龍，這在該店將近30年的經營歷史中尚屬首次。店主葉女士隨即順應民意，將雷軍當時點選的熱乾麵（6元）、麵窩（2元）與冰鎮綠豆湯（3元）正式組合，主推「雷軍套餐」，不少顧客點名打卡雷軍「三件套」；不到8點，「三件套」就只剩「兩件套」。

更令人津津樂道的是，雷軍當天坐過的那張紅色塑膠矮凳，也被熱情市民與外地遊客封為「雷軍座」。不少年輕人專程前來，爭相端著同款熱乾麵坐在該矮凳上拍照留念，試圖沾一沾千億總裁的「財氣」與創業運勢。

面對鋪天蓋地的網絡流量與蜂擁而至的食客，店主葉女士的態度贏得廣大網友的讚賞。她明確表示：「絕對不會因為這個漲價。」目前，11元的同款套餐價格維持不變，綠豆湯還可根據顧客喜好與蛋酒互換。這種堅持街坊價、不盲目借流量割韭菜的作風，進一步強化這場事件中的「親民」與「煙火氣」敘事。

當被網友問及讀書時是否也經常這樣蹲在路邊吃麵時，雷軍在社群平台上回應：「以前上學就是這樣的。幾十年沒變。」這種「千億總裁仍保留學生時代習慣」的反差感，正是此事件能持續在熱搜發酵的直接原因。

麗華早點的營業時間仍維持清晨5點至下午2點。由於近期店員全體忙得不可開交，店主計畫等客流稍緩後，再製作正式的「雷軍套餐」招牌，並建議本地市民與遊客盡量錯峰前來，體驗最道地的漢派過早風味。

精華 FAQ

  • 他在麗華早點店點了熱乾麵、麵窩與冰鎮綠豆湯三樣，合計11元。這組搭配後來被店家正式命名為「雷軍套餐」，成為爆紅主因。

  • 因雷軍親自到店、坐街邊矮凳吃麵的畫面引發關注，隔天清晨便有民眾與遊客前來打卡，想體驗同款餐點與所謂的「雷軍座」氛圍。

  • 店主明確表示絕對不會因為爆紅而漲價，仍維持11元原價，甚至讓綠豆湯可與蛋酒互換，並建議民眾錯峰前來用餐。

武漢 小米 雷軍

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