反正讀者看不出來？ 雨果獎得主郝景芳承認用AI寫作

郝景芳曾斬獲雨果獎。（取材自中國慈善家）

AI摘要 文章摘要整理： 郝景芳坦承少兒科幻系列後兩冊超過一半由AI協助寫成，引發讀者與文學界熱議，也掀起關於創作主體、標示義務與AI作為寫作工具的激烈辯論。

AI浪潮席捲各行各業，如今連文學創作也迎來震撼彈。憑藉科幻小說《北京折疊》榮獲雨果獎的知名作家郝景芳，近日公開承認其少兒科幻系列《銀河學院》後兩冊內容，有超過一半由AI協助完成，相關消息迅速登上微博熱搜，引發網友與文學界激烈討論。

郝景芳日前接受「深圳僑報」專訪，分享自己對AI的思考，她透露，自己近年積極投入AIGC（人工智慧生成內容）研究，並為創作打造專屬AI寫作平台。她將過往作品、世界觀設定、角色資料等內容建立成知識庫，再透過大量指令訓練AI，使其能夠按照既定風格與故事邏輯進行創作。

郝景芳坦言，《銀河學院》系列最後兩冊中，AI生成內容占比已超過五成，且其中許多段落幾乎可以直接採用，出版社編輯和讀者也都誇她寫得好，「其實讀者也看不出來哪些部分是AI寫的。」她甚至透露，有編輯讀到某些段落時深受感動，認為情感表達相當到位。這番言論曝光後，立即引爆輿論。

面對質疑，郝景芳強調，真正決定作品價值的並非執筆工具，而是創作者的思想與創意。她認為，AI就像從手寫到電腦打字的技術演進，本質上仍是工具，「思想是誰的，作品就是誰的」。在她看來，AI無法憑空創作，仍需人類提供世界觀、角色設定與故事方向，因此創作者的核心地位並未消失。

然而，許多讀者並不買帳。反對者認為，文學作品最珍貴的正是作者獨特的情感與生命經驗，若大量交由AI生成，恐怕會讓創作逐漸失去靈魂，「如果連作家都開始用AI寫書，那文學還剩下什麼？」也有人呼籲出版社未來應在封面或版權頁清楚標示AI參與比例，保障讀者知情權。

也有不少支持者站在郝景芳這邊，他們認為，從鋼筆到打字機，再到電腦與網路，每次技術革新都曾遭遇質疑，而AI只是最新的創作工具，「只要故事精彩、內容動人，讀者其實更應該關注作品本身，而非創作過程」。

事實上，郝景芳近年來一直是AI技術的積極推動者，她授權了AI影視創作，用AI製作線上教育產品，將自己創立的教育機構轉型成一人公司，AI成為她公司的核心員工。今年，她更在深圳成立聚焦AIGC內容開發的創業項目，希望透過AI技術推動《銀河學院》等科幻IP改編成動畫、漫劇與影視作品。

郝景芳公開承認「銀河學院」後兩冊內容有超過一半由AI協助完成。（取材自紫牛新聞）