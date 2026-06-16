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市場規模4年縮水25% 安全套龍頭「杰士邦」再易主

中國新聞組／北京16日電
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曾與杜蕾斯、岡本並列為中國安全套（避孕套）市場三大品牌的「杰士邦」，近日再傳出易...
曾與杜蕾斯、岡本並列為中國安全套（避孕套）市場三大品牌的「杰士邦」，近日再傳出易主消息。(取材自中國新聞周刊 )

AI摘要

文章摘要整理：

杰士邦母公司樂福思再遭人福醫藥出售，反映品牌多次易主與安全套市場需求下滑、成本上升及競爭加劇的產業困境。

曾與杜蕾斯、岡本並列為中國安全套（避孕套）市場三大品牌的「杰士邦」，近日再傳出易主消息。據中新周刊報導，人福醫藥旗下ST人福公告，將公開掛牌轉讓所持有的樂福思健康產業16.34%股權。由於樂福思正是杰士邦母公司，這筆交易完成後，也意味著人福醫藥將徹底告別這個親手打造近30年的品牌。

消息曝光後，引發外界關注。畢竟在許多人的印象中，安全套向來被視為高毛利商品，然而，杰士邦多年來卻數度被轉手，背後原因也揭開安全套產業近年的困境。

據報導，杰士邦最早由人福醫藥於1998年創立，2001年正式成立公司，人福一度持有高達80%股份。不過，由於當時人福醫藥資金壓力沉重，2006年及2009年陸續將大部分股權出售給澳洲乳膠製品巨頭Ansell。

2017年，當Ansell決定出售全球兩性健康業務時，人福醫藥又聯合中信資本，以1.2億美元重新買回杰士邦控制權，並整合成立樂福思集團。然而這次「迎回親兒子」後，市場表現卻不如預期。據人福醫藥年報，樂福思在2018年與2019年的淨利潤僅約數千萬元人民幣。2020年，人福再度出售樂福思40%股權，而此次則是清空最後持股，正式退出。

報導指出，人福醫藥近年積極推動「歸核聚焦」策略，將資源集中於麻醉藥、創新藥等核心醫藥業務。相較之下，兩性健康產品的戰略重要性已大幅下降。

但更值得關注的是，安全套市場本身也正在發生變化。報導引述中國政法大學商學院副教授李維華分析指出，今年以來中東局勢緊張，石油化工相關原料價格普遍上漲，乳膠產品影響甚大。日前全球最大安全套製造商Karex稱，擬調漲產品價格20%至30%。

然而，在成本上升的同時，市場需求卻持續萎縮。數據顯示，中國安全套市場規模從2020年開始連續下滑，2024年市場規模僅剩156億元人民幣，較2020年縮水約25%。此外，中國單身人口已接近3億人，也進一步影響產品需求。

另一方面，安全套產業的技術門檻並不高，市場競爭日益激烈。李維華指出，品牌之間只能透過價格、行銷及通路競爭。「原材料成本提高、市場需求下滑、競爭者增加，三股壓力同時出現，讓整個產業前景變得不如過去明朗。」李維華表示。

儘管專家認為安全套市場並不至於完全衰退，但已逐漸從成長市場轉向存量競爭市場。隨著最後一批股權出售，這個曾經家喻戶曉的品牌，也將再次迎來新的主人。

曾與杜蕾斯、岡本並列為中國安全套（避孕套）市場三大品牌的「杰士邦」，近日再傳出易...
曾與杜蕾斯、岡本並列為中國安全套（避孕套）市場三大品牌的「杰士邦」，近日再傳出易主消息。(取材自微博)

精華 FAQ

  • 因為ST人福公告將公開掛牌轉讓所持樂福思健康產業16.34%股權，而樂福思正是杰士邦母公司。交易完成後，人福醫藥將徹底退出這個親手打造近30年的品牌。

  • 杰士邦雖曾是人福醫藥的重要品牌，但公司早年資金壓力沉重，先後賣給Ansell；2017年又買回控制權，之後因整體策略轉向核心醫藥業務，再次出售。

  • 產業同時承受原料成本上升、需求持續萎縮與競爭加劇三重壓力。中國市場規模2024年僅156億元，較2020年縮水約25%，使獲利空間明顯受限。

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