老鼠、活蛆…食安連環爆 美商山姆遭中國官方約談
山姆中國因多起食品安全醜聞遭中國市場監管總局約談，官方要求其強化全鏈條風險管控，山姆則回應接受並啟動全面整改。
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山姆中國因多起食品安全醜聞遭中國市場監管總局約談，官方要求其強化全鏈條風險管控，山姆則回應接受並啟動全面整改。
因老鼠、活蛆、重金屬超標等食安問題連環爆，中國國家市場監督管理總局近日約談了美國零售巨頭沃爾瑪（Walmart）旗下山姆會員商店中國總部的負責人，要求山姆嚴防全鏈條食品安全風險，切實保障公眾飲食安全。山姆方面回應稱「深刻反思並誠懇接受」，並指已成立專項整改工作組。
央視報導，中國國家市場監督管理總局昨通報，針對一段時期以來發現的山姆實體門店及線上網店多發的食品安全問題，市場監管總局近日依法對「沃爾瑪（中國）投資有限公司」（即山姆總部）負責人進行責任約談，要求其嚴格按照食品安全法等規定，開展食品經營活動，樹牢食品安全意識，嚴格落實食品安全主體責任，嚴防全鏈條食品安全風險，切實保障公眾飲食安全。
山姆15日向澎湃新聞證實表示，「針對約談中，監管部門所指出的問題與整改要求，我們完全認可、深刻反思並誠懇接受；對於相關問題給會員帶來的困擾與不便，我們深表歉意。」山姆並指，公司已由管理層負責成立專項整改工作組，第一時間啟動全渠道、全鏈路專項自查整改。
山姆近期多次爆發食安醜聞。快科技報導，去年12月，深圳消費者在山姆採購的麻薯麵包密封盒內發現活老鼠；今年3月，其草莓凍乾被檢出重金屬鎘超標且有農藥殘留；4月被爆出烏龍麵內有活蛆等。
澎湃社評指，此次監管部門不是約談單個門店，而是約談山姆總部，一是基於問題多發；一方面也是要求總部承擔管控責任。
山姆中國付費會員超過1070萬，在中國有63家門店，去年銷售額破人民幣1400億元，年增約四成。
因山姆實體門店與線上網店接連出現食品安全問題，包括老鼠、活蛆、重金屬超標與農藥殘留等情況，監管部門要求其落實主體責任並嚴防全鏈條風險。 山姆表示完全認可監管部門提出的問題與整改要求，對造成會員困擾深表歉意，並已由管理層成立專項整改工作組，啟動全渠道、全鏈路自查整改。 山姆在中國擁有超過1070萬付費會員、63家門店，去年銷售額逾1400億元，但近期食安事件頻傳，顯示其快速擴張下的品管與供應鏈管理面臨壓力。
精華 FAQ
因山姆實體門店與線上網店接連出現食品安全問題，包括老鼠、活蛆、重金屬超標與農藥殘留等情況，監管部門要求其落實主體責任並嚴防全鏈條風險。
山姆表示完全認可監管部門提出的問題與整改要求，對造成會員困擾深表歉意，並已由管理層成立專項整改工作組，啟動全渠道、全鏈路自查整改。
山姆在中國擁有超過1070萬付費會員、63家門店，去年銷售額逾1400億元，但近期食安事件頻傳，顯示其快速擴張下的品管與供應鏈管理面臨壓力。
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