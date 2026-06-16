我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

猶他州低空跳傘意外2死 著名極限走繩運動員身亡

世界盃／媽媽來自中國 紐西蘭前鋒梅開二度寫紀錄

長春光博會近900家中外企業參展 引資逾205億元

中國新聞組╱北京16日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
第三屆長春國際光電博覽會14日在吉林長春東北亞國際博覽中心閉幕，有近900家中外...
第三屆長春國際光電博覽會14日在吉林長春東北亞國際博覽中心閉幕，有近900家中外光電信息企業攜前沿技術和最新產品參會。 （中新社）

第三屆長春國際光電博覽會（簡稱「長春光博會」）14日閉幕。長春市經濟合作局局長趙慶利在閉幕新聞發布會上介紹，自展會籌備以來，全市共簽約項目69個，總投資額達205.46億元人民幣。

中新社報導，本屆長春光博會吸引近900家中外企業參展，展出光電產品4000餘件。長春在此期間發布的中國光電城發展規畫，明確了當地光電信息產業的發展方向。  

此次簽約項目覆蓋半導體與高端製造、衛星技術與應用、光電傳感與儀器等多個領域。其中，既有仿生機器人研發製造等高端製造項目，也有高分辨率高定位精度遙感載荷技術產業化、光學成像探測設備生產研發基地等衛星應用項目，以及固態激光雷達研發生產等光電傳感項目。 　

趙慶利表示，這些簽約項目高度契合長春產業布局，合作模式靈活多元，涵蓋成果轉化、投資建廠、租賃生產、技術研發、基金組建等模式，將有效推動長春光電信息產業補短板、強優勢、延鏈條。　　

當中有十餘家韓資企業組團參展，依託展會平台推介產品、對接客商，積極挖掘市場潛力。南韓ＷＳＧ公司展位負責人朴有元（音譯）表示，隨著中國人工智能產業快速壯大，相關配套材料需求持續攀升，他十分看好這裡的市場前景。 

朴有元表示，中國醫藥、光電、汽車、精密製造等產業發展勢頭強勁，與其所在企業主營產品的應用領域契合。依託吉林與韓國地緣相近、合作基礎深厚優勢，企業已啟動長春新廠區建設。 　他說，中韓（長春）國際合作示範區配備現成廠房，他們只需進場安裝設備、引入技術。去年11月，他們已與示範區內一家企業簽署合作備忘錄，雙方務實合作持續走深。

韓國老牌電氣企業龍聲電機株式會社攜多款新型電力控制開關、光字牌、繼電器等產品亮相。不少到場客商是該品牌長期用戶，紛紛駐足諮詢新品性能。該展位負責人郝家晞介紹，低壓控制與自動化是企業核心優勢領域，產品被眾多電力企業採用。伴隨中國人工智能、新能源汽車、軌道客車等產業快速發展，新型用電需求不斷湧現，企業也持續迭代產品，適配市場新需求。

精華 FAQ

  • 本屆長春光博會共吸引近900家中外企業參展，現場展出光電產品4000餘件，顯示展會規模大，也反映長春作為光電產業平台的吸引力持續提升。

  • 自展會籌備以來，長春全市共簽約項目69個，總投資額達205.46億元人民幣，涵蓋半導體、高端製造、衛星應用與光電傳感等多個領域。

  • 韓資企業認為長春具備光電、汽車、精密製造等產業基礎，且與韓國地緣相近、合作深厚，加上示範區提供現成廠房，便於快速建廠與推進合作。

上一則

從基建、雲端到周邊商品 中技術無處不在 另類參賽世界盃

下一則

海南免簽政策拓寬 三亞深耕俄語區入境遊市場

延伸閱讀

85後半導體專家達博辭日職返中 分析：北京搶情報、人才取得勝利

85後半導體專家達博辭日職返中 分析：北京搶情報、人才取得勝利
看好核融合潛力 中企寧德時代、美團爭相投資

看好核融合潛力 中企寧德時代、美團爭相投資
能源巨頭戰略延伸？寧德時代首次投資核融合企業

能源巨頭戰略延伸？寧德時代首次投資核融合企業
魏哲家：AI需求是最大成長引擎 台積電今年美元營收拚年增逾30%

魏哲家：AI需求是最大成長引擎 台積電今年美元營收拚年增逾30%

熱門新聞

被正宮揪髮、痛毆的小三。（視頻截圖）

湖南小三在街頭被正宮揪髮、痛毆 網驚：身材太好了

2026-06-08 05:30
金浦鈦業「90後」海歸董事長兼總經理郭彥君辭職。(取材自 21世紀經濟報導)

90後海歸女接班上市公司 4年虧10億…結局是辭董座

2026-06-12 02:30
勝宏科技董事長爆電梯索吻醜聞。（視頻截圖）

最貴一吻？勝宏董座陳濤爆緋聞 電梯內親掉540億市值

2026-06-08 20:58
被網民稱為「麻辣燙女孩」的中國女子。（取材自魔都囡微信公眾號）

洋男剛到中國 靠「1頓麻辣燙」與西安女開房、拍片炫燿

2026-06-08 06:30
涉案車輛。（取材自新黃河）

車震女網友 男碩士遭控強姦 1原因讓女方改口連喊五次自願

2026-05-18 08:30
北京傳統食物示意圖。（新華社檔案照）

CNN：京兆尹餐廳好到中國官員遭禁止前往

2026-06-15 10:39

超人氣

更多 >
汽車機油多久該換？3000英里「鐵律」可能過時了

汽車機油多久該換？3000英里「鐵律」可能過時了
CNN：京兆尹餐廳好到中國官員遭禁止前往

CNN：京兆尹餐廳好到中國官員遭禁止前往
7月起加州食品外包裝標示期限 不得再有這兩字

7月起加州食品外包裝標示期限 不得再有這兩字
退休族瘋搬這國 生活費比美國低五成 奪全球冠軍

退休族瘋搬這國 生活費比美國低五成 奪全球冠軍
全球首富住哪兒？馬斯克蝸居400平方呎組合屋、冰箱沒食物

全球首富住哪兒？馬斯克蝸居400平方呎組合屋、冰箱沒食物