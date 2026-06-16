海南免簽政策拓寬 三亞深耕俄語區入境遊市場

「今年前五個月，俄語區遊客在店間夜同比增幅近300%」。三亞亞特蘭蒂斯銷售高級總監莊冬冬近日受訪時說，海南自貿港封關啟動半年來，藉助海南免簽入境政策拓寬、國際航線加密等利好，該度假區入境遊市場成效十分突出。

中新社報導，這個周末，三亞亞特蘭蒂斯推出「俄羅斯 之夜」主題活動，吸引了眾多在三亞度假的俄羅斯遊客。俄式風情歌舞演藝、俄羅斯主廚帶來的純正俄餐等，讓俄羅斯遊客賓至如歸。

俄羅斯遊客盧西·皮拉耶娃說，三亞的酒店配套齊全，她特別喜歡酒店提供的中醫康養服務，按摩緩解她肩頸的不適，不用走出酒店就可體驗到，非常方便。

近期，三亞多舉措並持續深耕俄語區入境遊市場。6月10日至14日，三亞市旅遊發展局組織涉旅企業赴俄參加第六屆「去旅行吧！」國際旅遊論壇，對海南特色文化、濱海度假、離島免稅等進行推介。6月上旬，俄羅斯頭部旅行商來三亞實地踩線，探索路線研發、客源互送合作機遇。5月19日，「三亞旅遊境外合作夥伴（莫斯科）站」在俄羅斯航空公司掛牌設立。

三亞涉旅主體也逐步升級涉外服務。莊冬冬說，三亞亞特蘭蒂斯度假區已全域落地中、英、俄三語服務與導覽標識，門店菜單實現三語對照，並配備英語、俄語母語一線服務人員；打通國際信用卡、跨境移動支付；豐富全球風味餐飲，在度假區的多個餐廳持續更新菜品；增設中醫理療、專業口腔診療等康養服務。

三亞市旅遊發展局負責人表示，三亞將持續加大中醫康養、黎苗非遺特色產品及「一程多站」產品海外推廣力度，持續加密直飛航線、優化入境服務，推動中俄文旅合作持續走深走實。