大連1桌4000元婚宴 竟端上帶冰渣預製菜 新郎：沒臉做人

大連一家酒店在婚宴時上了一道帶冰渣的預製菜，中途還撤離賓客。圖為該婚宴上的菜。(取材自大眾網)

結婚是人生大事，近日遼寧大連有一對新人花了4.6萬元（人民幣，下同，約6840美元）在酒店辦婚宴，卻遭遇上菜嚴重拖延、菜品偷工減料，甚至吃到帶冰渣的冷凍預製菜。更離譜的是，婚禮還沒結束，酒店就強行驅趕賓客，氣得新郎直呼「沒臉做人」，新娘更委屈痛哭三次。目前，新人已拒絕酒店的賠償方案，並著手透過法律途徑維權。

九派新聞報導，當事人許先生表示，當天他們在「般佈酒店」舉辦婚宴，共設九桌，每桌餐標4000元，原定中午12時開席。不過直到下午1時左右，現場僅上了四道菜，整場宴席持續至下午近2時30分才完成出餐。

許先生指出，部分菜品上桌時溫度不足，其中一道「蝦仁玉米」僅見玉米、不見蝦仁；另有賓客反映，部分菜品內出現未完全解凍的冰渣，質疑為預製菜加熱不充分所致。

據許先生描述，當天下午3時左右，酒店方面因需準備下一場活動，直接要求現場賓客離場。面對遠道而來的親友，新人只能一邊陪笑一邊致歉，狼狽地提前結束婚宴。

酒店負責人起初表示，當天是因為「臨時消防檢查導致設備無法啟動」，並提出退還場地費及50%餐費的處理方案。

不過，有知情人士爆料，般佈酒店長期存在資金問題，拖欠外包廚師團隊薪資，雙方於婚宴當日協商未果，導致後廚人員集體停工，酒店臨時從外部採購低劣的預製菜應急供餐。

據了解，涉事酒店管理公司的法定代表人此前已因「有履行能力而拒不履行生效法律文書確定義務」，被列入失信被執行人名單。

對於酒店提出的賠償方案，人生大事被毀的新婚夫婦表示無法接受，拒絕私下和解，並準備向法院提起訴訟。許先生表示，婚禮無法重來，未來只能另行安排與親友聚餐，以彌補當天未能妥善招待賓客的遺憾。

對此，律師及消保專家提醒，近年婚宴使用預製菜且未主動告知的亂象頻傳，建議消費者在簽訂婚宴合約時，可就菜品規格、食材來源、出餐時間及違約責任等內容明確寫入條款。若遭遇消費詐欺，可依法主張「退一賠三」，捍衛自身權益。