學劉浩存「慢臥魚」…有人被救護車抬走 有人拄拐杖上班

「慢臥魚」火遍全網。（取材自紫牛新聞）

中國電視劇「主角」中，演員劉浩存演繹的秦腔絕活「慢臥魚」，因身段極致柔美而引爆全網模仿。然而，這項需要多年童子功打底的非遺技藝，如今卻成了社交平台上的「骨折製造機」。近日，各大平台湧現大量盲目挑戰而受傷的「翻車」案例，骨科 醫生、戲曲名家呼籲公眾「欣賞即可，切勿跟風」。

在短影音平台上，許多民眾跟風下壓，畫風瞬間從優雅亮相變成大型翻車現場。有平時缺乏運動的網民分享自己的慘痛經歷：「看劉浩存做以為很簡單，自己一跟著往下蹲，咔噠一聲，直接躺在地上動彈不得，最後被救護車抬走，診斷是腰椎間盤急性突出。」 另一位年輕網民也表示：「挑戰完『慢臥魚』，直接喜提半月板損傷加韌帶拉傷，現在只能拄拐杖上班。」

這些活生生的受傷案例讓相關影片的評論區成了熱鬧的「勸退現場」。有清醒的網友直言：「這不是網紅動作，這是人家練了十幾年的硬功夫！別拿自己的下半生幸福去賭模仿。」 也有人幽默自嘲：「人家臥魚是極致美感，我臥魚是當場起魂，差點直接吃席。」

演員劉浩存練習「慢臥魚」。（取材自紫牛新聞）

台上一分鐘，台下十年功。秦腔表演藝術家李梅坦言，自己從11歲練功至今，腰椎早已呈現「S形鈣化變形」，膝蓋與腿部也嚴重變形。電視劇戲曲指導任小蕾也自曝，光是練習此動作，她的腳踝韌帶就先後發生過三次撕裂。

即便是具備頂尖舞蹈功底的劉浩存，為這場戲也付出了巨大代價。她提早5個月閉關，每日訓練十幾個小時，練到雙膝瘀青、身體發抖、甚至因長時間勒頭紮靠而劇痛嘔吐，才換來戲裡那段一鏡到底、不著痕跡下沉的震撼演出。

骨科醫師王伯堯指出，一般人貿然嘗試「臥魚」，極易因核心控制力與肌肉力量不足，導致腳踝與膝關節韌帶撕裂、腰椎關節失調及髖關節盂唇撕裂。骨科醫師更直言，這項動作的受傷風險與先前風靡的「科目三」舞蹈不相上下。尤其是患有腰椎突出、關節舊疾的人群，盲目跟風無異於「拿健康開玩笑」。