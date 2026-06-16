我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

范斯：伊朗若不守協議 川普不排除恢復轟炸

泰勒絲即將結婚 前男友喬歐文紐約擁吻「愛情故事」女星

學劉浩存「慢臥魚」…有人被救護車抬走 有人拄拐杖上班

中國新聞組／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
「慢臥魚」火遍全網。（取材自紫牛新聞）
「慢臥魚」火遍全網。（取材自紫牛新聞）

中國電視劇「主角」中，演員劉浩存演繹的秦腔絕活「慢臥魚」，因身段極致柔美而引爆全網模仿。然而，這項需要多年童子功打底的非遺技藝，如今卻成了社交平台上的「骨折製造機」。近日，各大平台湧現大量盲目挑戰而受傷的「翻車」案例，骨科醫生、戲曲名家呼籲公眾「欣賞即可，切勿跟風」。

在短影音平台上，許多民眾跟風下壓，畫風瞬間從優雅亮相變成大型翻車現場。有平時缺乏運動的網民分享自己的慘痛經歷：「看劉浩存做以為很簡單，自己一跟著往下蹲，咔噠一聲，直接躺在地上動彈不得，最後被救護車抬走，診斷是腰椎間盤急性突出。」 另一位年輕網民也表示：「挑戰完『慢臥魚』，直接喜提半月板損傷加韌帶拉傷，現在只能拄拐杖上班。」

這些活生生的受傷案例讓相關影片的評論區成了熱鬧的「勸退現場」。有清醒的網友直言：「這不是網紅動作，這是人家練了十幾年的硬功夫！別拿自己的下半生幸福去賭模仿。」 也有人幽默自嘲：「人家臥魚是極致美感，我臥魚是當場起魂，差點直接吃席。」

演員劉浩存練習「慢臥魚」。（取材自紫牛新聞）
演員劉浩存練習「慢臥魚」。（取材自紫牛新聞）

台上一分鐘，台下十年功。秦腔表演藝術家李梅坦言，自己從11歲練功至今，腰椎早已呈現「S形鈣化變形」，膝蓋與腿部也嚴重變形。電視劇戲曲指導任小蕾也自曝，光是練習此動作，她的腳踝韌帶就先後發生過三次撕裂。

即便是具備頂尖舞蹈功底的劉浩存，為這場戲也付出了巨大代價。她提早5個月閉關，每日訓練十幾個小時，練到雙膝瘀青、身體發抖、甚至因長時間勒頭紮靠而劇痛嘔吐，才換來戲裡那段一鏡到底、不著痕跡下沉的震撼演出。

骨科醫師王伯堯指出，一般人貿然嘗試「臥魚」，極易因核心控制力與肌肉力量不足，導致腳踝與膝關節韌帶撕裂、腰椎關節失調及髖關節盂唇撕裂。骨科醫師更直言，這項動作的受傷風險與先前風靡的「科目三」舞蹈不相上下。尤其是患有腰椎突出、關節舊疾的人群，盲目跟風無異於「拿健康開玩笑」。

精華 FAQ

  • 因她在電視劇中演繹的秦腔「慢臥魚」身段極致柔美、畫面震撼，讓許多觀眾驚豔並跟風模仿，迅速成為短影音平台熱門話題。

  • 骨科醫師指出，因核心控制與肌力不足，容易造成腳踝與膝關節韌帶撕裂、腰椎關節失調，甚至髖關節盂唇撕裂，風險相當高。

  • 戲曲名家強調慢臥魚屬多年苦練的硬功夫，醫師也呼籲這不是網紅動作，欣賞即可，不要為了模仿拿自己的健康與下半生去冒險。

骨科

上一則

加勒比海小國古拉索踢進世界盃首球 華僑老闆娘請吃燒烤

下一則

雷軍蹲武漢路邊「過早」大啖熱乾麵 網友：雷仁勳來了

延伸閱讀

日爬百層樓想瘦腿 30歲鄭州女膝關節磨損、退化如60歲

日爬百層樓想瘦腿 30歲鄭州女膝關節磨損、退化如60歲
「好痛」…73歲老婦上皮拉提斯課骨折 教練只讓她「深呼吸」

「好痛」…73歲老婦上皮拉提斯課骨折 教練只讓她「深呼吸」
劉浩存1集送走4人 「主角」大結局挨轟「為虐而虐」

劉浩存1集送走4人 「主角」大結局挨轟「為虐而虐」
張嘉益演活胡三元… 定義「主角」：在各自位置上盡全力活出重量

張嘉益演活胡三元… 定義「主角」：在各自位置上盡全力活出重量

熱門新聞

被正宮揪髮、痛毆的小三。（視頻截圖）

湖南小三在街頭被正宮揪髮、痛毆 網驚：身材太好了

2026-06-08 05:30
金浦鈦業「90後」海歸董事長兼總經理郭彥君辭職。(取材自 21世紀經濟報導)

90後海歸女接班上市公司 4年虧10億…結局是辭董座

2026-06-12 02:30
勝宏科技董事長爆電梯索吻醜聞。（視頻截圖）

最貴一吻？勝宏董座陳濤爆緋聞 電梯內親掉540億市值

2026-06-08 20:58
被網民稱為「麻辣燙女孩」的中國女子。（取材自魔都囡微信公眾號）

洋男剛到中國 靠「1頓麻辣燙」與西安女開房、拍片炫燿

2026-06-08 06:30
北京傳統食物示意圖。（新華社檔案照）

CNN：京兆尹餐廳好到中國官員遭禁止前往

2026-06-15 10:39
涉案車輛。（取材自新黃河）

車震女網友 男碩士遭控強姦 1原因讓女方改口連喊五次自願

2026-05-18 08:30

超人氣

更多 >
汽車機油多久該換？3000英里「鐵律」可能過時了

汽車機油多久該換？3000英里「鐵律」可能過時了
CNN：京兆尹餐廳好到中國官員遭禁止前往

CNN：京兆尹餐廳好到中國官員遭禁止前往
7月起加州食品外包裝標示期限 不得再有這兩字

7月起加州食品外包裝標示期限 不得再有這兩字
退休族瘋搬這國 生活費比美國低五成 奪全球冠軍

退休族瘋搬這國 生活費比美國低五成 奪全球冠軍
612元帳單只留9元小費 食客「小作文」戳中全民痛點

612元帳單只留9元小費 食客「小作文」戳中全民痛點