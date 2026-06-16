加勒比海小國古拉索踢進世界盃首球 華僑老闆娘請吃燒烤

英子用燒烤招待古拉索球迷。（取材自極目新聞）

2026年世界盃 足球賽，加勒比海小國古拉索首戰雖然1：7慘敗德國隊，但古拉索攻進隊史世界盃首球，已足以讓全國沸騰。在當地生活近9年的廣東華僑英子，也親眼見證了這場屬於小國的足球盛宴。

極目新聞報導，來自廣東台山的英子，2017年與丈夫及兒子移居古拉索，目前在首府威廉斯塔德經營一間販售中國日用品的雜貨店。她表示，島上約有五、六千名華人 ，多數來自廣東，以經營超市、雜貨店、五金行、洗衣店及餐館維生。

英子說，古拉索開車兩個半小時就能環島一圈，但各社區幾乎都有足球場，孩子們周末更喜歡到戶外踢球、運動，而不是整天滑手機。去年11月，古拉索歷史性取得世界盃門票時，全國陷入狂歡，「國家隊回來的時候，人們都湧到街上歡迎。」

世界盃首戰面對強敵德國，當地時間14日下午1時開踢。英子透露，當天街頭四處可見世界盃布置，不少車輛插滿古拉索國旗，民眾紛紛聚集在商店、酒吧及戶外廣場觀看比賽。她甚至將自家店內的電視搬到門口，並免費提供燒烤招待前來看球的球迷。

英子在她的雜貨店。（視頻截圖）

比賽第21分鐘，古拉索攻進首顆世界盃進球，將比分扳成1：1。進球瞬間，古拉索當地民眾爆出震耳欲聾的歡呼聲，球迷們正在電視機前跳舞歡慶，「主要是年輕人在慶祝，老年人比較淡定。」她說

值得一提的是，古拉索陣中還有一位華裔背景的陳達毅。這名26歲邊鋒是第四代華裔，外曾祖父從廣東新會遠渡重洋後定居古拉索。身價高達450萬歐元的他，是全隊身價最高的球員，也是26人大名單中唯一出生於古拉索的國腳。事實上，陳達毅也曾考慮過加入中國隊。