我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

猶他州低空跳傘意外2死 著名極限走繩運動員身亡

世界盃／媽媽來自中國 紐西蘭前鋒梅開二度寫紀錄

加勒比海小國古拉索踢進世界盃首球 華僑老闆娘請吃燒烤

中國新聞組／即時報導
英子用燒烤招待古拉索球迷。（取材自極目新聞）
英子用燒烤招待古拉索球迷。（取材自極目新聞）

2026年世界盃足球賽，加勒比海小國古拉索首戰雖然1：7慘敗德國隊，但古拉索攻進隊史世界盃首球，已足以讓全國沸騰。在當地生活近9年的廣東華僑英子，也親眼見證了這場屬於小國的足球盛宴。

極目新聞報導，來自廣東台山的英子，2017年與丈夫及兒子移居古拉索，目前在首府威廉斯塔德經營一間販售中國日用品的雜貨店。她表示，島上約有五、六千名華人，多數來自廣東，以經營超市、雜貨店、五金行、洗衣店及餐館維生。

英子說，古拉索開車兩個半小時就能環島一圈，但各社區幾乎都有足球場，孩子們周末更喜歡到戶外踢球、運動，而不是整天滑手機。去年11月，古拉索歷史性取得世界盃門票時，全國陷入狂歡，「國家隊回來的時候，人們都湧到街上歡迎。」

世界盃首戰面對強敵德國，當地時間14日下午1時開踢。英子透露，當天街頭四處可見世界盃布置，不少車輛插滿古拉索國旗，民眾紛紛聚集在商店、酒吧及戶外廣場觀看比賽。她甚至將自家店內的電視搬到門口，並免費提供燒烤招待前來看球的球迷。

英子在她的雜貨店。（視頻截圖）
英子在她的雜貨店。（視頻截圖）

比賽第21分鐘，古拉索攻進首顆世界盃進球，將比分扳成1：1。進球瞬間，古拉索當地民眾爆出震耳欲聾的歡呼聲，球迷們正在電視機前跳舞歡慶，「主要是年輕人在慶祝，老年人比較淡定。」她說

值得一提的是，古拉索陣中還有一位華裔背景的陳達毅。這名26歲邊鋒是第四代華裔，外曾祖父從廣東新會遠渡重洋後定居古拉索。身價高達450萬歐元的他，是全隊身價最高的球員，也是26人大名單中唯一出生於古拉索的國腳。事實上，陳達毅也曾考慮過加入中國隊。

精華 FAQ

  • 古拉索首戰雖以1比7慘敗德國，但仍在第21分鐘攻進隊史世界盃首球，將比分追成1比1，這一刻已足以讓全國民眾激動歡呼。

  • 英子來自廣東台山，2017年隨家人移居古拉索，目前在首府經營雜貨店。世界盃首戰時，她把店內電視搬到門口，免費提供燒烤，讓球迷邊吃邊看球。

  • 陳達毅是26歲邊鋒，屬第四代華裔，外曾祖父來自廣東新會。他是隊內身價最高球員，也是名單中唯一出生於古拉索的國腳，且曾考慮加入中國隊。

華人 世界盃

上一則

中國年輕人瘋搶「老破小」 有人買8套 靠租金付房貸

下一則

學劉浩存「慢臥魚」…有人被救護車抬走 有人拄拐杖上班

延伸閱讀

世界盃注水了？最小參賽國被德「血洗」13國抗議遭貶損

世界盃注水了？最小參賽國被德「血洗」13國抗議遭貶損
世界盃／古拉索初登場就遭德國血洗 「最老教頭」承認：對手太強大

世界盃／古拉索初登場就遭德國血洗 「最老教頭」承認：對手太強大
世界盃／德國首戰狂攻7球 超車巴西成史上最會進球隊伍

世界盃／德國首戰狂攻7球 超車巴西成史上最會進球隊伍
世界盃╱德國強勢登場 7-1大勝古拉索

世界盃╱德國強勢登場 7-1大勝古拉索

熱門新聞

被正宮揪髮、痛毆的小三。（視頻截圖）

湖南小三在街頭被正宮揪髮、痛毆 網驚：身材太好了

2026-06-08 05:30
金浦鈦業「90後」海歸董事長兼總經理郭彥君辭職。(取材自 21世紀經濟報導)

90後海歸女接班上市公司 4年虧10億…結局是辭董座

2026-06-12 02:30
勝宏科技董事長爆電梯索吻醜聞。（視頻截圖）

最貴一吻？勝宏董座陳濤爆緋聞 電梯內親掉540億市值

2026-06-08 20:58
被網民稱為「麻辣燙女孩」的中國女子。（取材自魔都囡微信公眾號）

洋男剛到中國 靠「1頓麻辣燙」與西安女開房、拍片炫燿

2026-06-08 06:30
涉案車輛。（取材自新黃河）

車震女網友 男碩士遭控強姦 1原因讓女方改口連喊五次自願

2026-05-18 08:30
北京傳統食物示意圖。（新華社檔案照）

CNN：京兆尹餐廳好到中國官員遭禁止前往

2026-06-15 10:39

超人氣

更多 >
汽車機油多久該換？3000英里「鐵律」可能過時了

汽車機油多久該換？3000英里「鐵律」可能過時了
CNN：京兆尹餐廳好到中國官員遭禁止前往

CNN：京兆尹餐廳好到中國官員遭禁止前往
7月起加州食品外包裝標示期限 不得再有這兩字

7月起加州食品外包裝標示期限 不得再有這兩字
退休族瘋搬這國 生活費比美國低五成 奪全球冠軍

退休族瘋搬這國 生活費比美國低五成 奪全球冠軍
全球首富住哪兒？馬斯克蝸居400平方呎組合屋、冰箱沒食物

全球首富住哪兒？馬斯克蝸居400平方呎組合屋、冰箱沒食物