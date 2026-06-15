新女友是模特兒？中冬奧金牌蘇翊鳴證實與朱易分手：祝彼此愈來愈好

朱易曾曬出與蘇翊鳴的甜蜜合照，如今人事已非。（取材自微博）

中國冬奧 單板滑雪名將、北京冬奧 金牌得主蘇翊鳴近來與模特周子玄傳出緋聞，在粉絲以為「他不是死會了嗎」同時，蘇翊鳴發文證實已與花滑選手朱易 分手，並表示「祝福彼此能在各自選擇的道路上愈來愈好」。

蘇翊鳴被發現關注了模特周子玄（周巴黎），引發戀情猜測，相關話題迅速登上熱搜榜，也讓「蘇翊鳴、朱易」的感情狀態再度受到外界關注。

對此，蘇翊鳴發文：「我謹向事件中無辜被波及的人深表歉意，也祝福彼此能在各自選擇的道路上越來越好。」

蘇翊鳴的聲明被解讀為首度證實與朱易已經分手，。

蘇翊鳴與朱易被視為中國冰雪運動界的「金童玉女」。兩人於2022年北京冬奧期間因同為中國隊成員而結識，之後感情逐漸升溫。2023年七夕，蘇翊鳴曾在社群平台曬出與朱易的合照，首次被外界視為公開戀情，此後兩人也多次在社群媒體上甜蜜互動，獲得不少網友祝福。

今年2月18日，在2026年米蘭冬奧男子單板滑雪坡面障礙技巧決賽中，蘇翊鳴勇奪金牌，不僅摘下個人生涯又一枚冬奧金牌，也為中國隊拿下本屆冬奧首金。當天適逢蘇翊鳴22歲生日，朱易特地在社群平台分享兩人的合照，並寫下「Happy Su Day！」蘇翊鳴則轉發貼文回應：「Love you babe」，甜蜜互動羨煞眾人。

然而，米蘭冬奧落幕後不久，外界便開始揣測兩人感情生變。