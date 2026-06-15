新女友是模特兒？中冬奧金牌蘇翊鳴證實與朱易分手：祝彼此愈來愈好
中國冬奧單板滑雪名將、北京冬奧金牌得主蘇翊鳴近來與模特周子玄傳出緋聞，在粉絲以為「他不是死會了嗎」同時，蘇翊鳴發文證實已與花滑選手朱易分手，並表示「祝福彼此能在各自選擇的道路上愈來愈好」。
蘇翊鳴被發現關注了模特周子玄（周巴黎），引發戀情猜測，相關話題迅速登上熱搜榜，也讓「蘇翊鳴、朱易」的感情狀態再度受到外界關注。
對此，蘇翊鳴發文：「我謹向事件中無辜被波及的人深表歉意，也祝福彼此能在各自選擇的道路上越來越好。」
蘇翊鳴的聲明被解讀為首度證實與朱易已經分手，。
蘇翊鳴與朱易被視為中國冰雪運動界的「金童玉女」。兩人於2022年北京冬奧期間因同為中國隊成員而結識，之後感情逐漸升溫。2023年七夕，蘇翊鳴曾在社群平台曬出與朱易的合照，首次被外界視為公開戀情，此後兩人也多次在社群媒體上甜蜜互動，獲得不少網友祝福。
今年2月18日，在2026年米蘭冬奧男子單板滑雪坡面障礙技巧決賽中，蘇翊鳴勇奪金牌，不僅摘下個人生涯又一枚冬奧金牌，也為中國隊拿下本屆冬奧首金。當天適逢蘇翊鳴22歲生日，朱易特地在社群平台分享兩人的合照，並寫下「Happy Su Day！」蘇翊鳴則轉發貼文回應：「Love you babe」，甜蜜互動羨煞眾人。
然而，米蘭冬奧落幕後不久，外界便開始揣測兩人感情生變。
因為他被發現關注模特周子玄，立刻引發戀情揣測，相關話題也迅速登上熱搜，讓他的感情狀態再度被大量討論。 他發文表示，對事件中無辜受波及的人深表歉意，並祝福彼此能在各自選擇的道路上越來越好，言詞被視為回應分手。 兩人因北京冬奧結識，後來感情升溫，曾在七夕公開合照，米蘭冬奧時朱易還發文祝賀，蘇翊鳴也甜蜜回應，互動十分高調。
精華 FAQ
因為他被發現關注模特周子玄，立刻引發戀情揣測，相關話題也迅速登上熱搜，讓他的感情狀態再度被大量討論。
他發文表示，對事件中無辜受波及的人深表歉意，並祝福彼此能在各自選擇的道路上越來越好，言詞被視為回應分手。
兩人因北京冬奧結識，後來感情升溫，曾在七夕公開合照，米蘭冬奧時朱易還發文祝賀，蘇翊鳴也甜蜜回應，互動十分高調。
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