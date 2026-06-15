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安徽60歲男車震猝死 家屬向女方索賠32萬 法院判了

中國新聞組／北京15日電
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安徽一名60歲男子與女子在車內發生親密行為期間突然失去意識，送醫後不治身亡。男子家屬事後向女子提起民事訴訟，要求賠償32萬餘元（人民幣，下同，約4.7萬美元）。安徽省濉溪縣人民法院近日公布一審判決，認定家屬未能證明男子死亡與女子存在直接因果關係，且女子已及時報警並呼叫救護車，盡到基本救助義務，依法駁回訴訟請求。

紅星新聞報導，根據判決書內容，2025年7月27日上午7時許，60歲男子馬某駕車載著魏某前往濉溪縣某鎮一處路口附近，兩人在車內發生親密行為。過程中，馬某突然失去意識。

魏某於上午7時22分撥打120求助並撥打110報警，馬某隨後被送往醫院急診搶救，經約30分鐘救治後被宣告臨床死亡，期間魏某全程陪同。

警方調查後認定，馬某屬於「因猝死非正常死亡」。根據當地警方出具的鑑定書，送檢的馬某與魏某擦拭物均檢出兩人的DNA。馬某家屬隨後向法院提起訴訟，主張魏某應對馬某死亡承擔賠償責任，索賠32萬餘元。

法院判決指出，馬某家屬未能提出證據證明馬某死亡與魏某之間存在直接因果關係。法院認為，馬某失去意識前，魏某雖在現場並與其有親密互動，但該行為本身並不違法，魏某亦不存在侵害馬某的主觀故意。

此外，馬某失去意識後，魏某已第一時間撥打120及110求助。法院指出，魏某作為非專業醫護人員，已履行基本救助義務，「不應對其過多苛責」。

綜合全案事證，法院認定馬某家屬提出的賠償請求缺乏事實及證據支持，一審判決駁回全部訴訟請求。

精華 FAQ

  • 依判決書，馬某於2025年7月27日上午駕車與魏某在車內發生親密行為時，突然失去意識，之後由魏某報警並叫救護車，送醫搶救後仍宣告死亡。

  • 家屬主張馬某死亡與魏某在場及雙方親密行為有關，因此要求她承擔賠償責任，索賠32萬餘元，希望法院認定其對死亡結果負有法律責任。

  • 法院認為家屬未能證明死亡與魏某存在直接因果關係，且該親密行為本身不違法，魏某在馬某失去意識後也已立即求救，已盡基本救助義務。

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