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荒山景區沒遊客 山西砸億元蓋出大片爛尾樓

中國新聞組／北京15日電
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山西忻州原平市木圖石窟景區的許多建築成為爛尾樓。（取材自大象新聞）
山西忻州原平市木圖石窟景區的許多建築成為爛尾樓。（取材自大象新聞）

中國耗費巨資卻淪為鬼城、蚊子館的觀光景區不少，在山西忻州原平市，就有一個遠在深山、耗資近億元打造的「木圖石窟」；該景區在荒蕪山坳裡打造仿古街區，如今不少建築已經損壞，沿街商鋪門頭緊閉，公廁地基嚴重沉降，凸顯了地方政府盲目開發的荒唐。

綜合人民日報、山西日報等媒體報導，木圖村位於原平市蘇龍口鎮深山地區，當地所稱的核心景點「木圖石窟」，實際位於村內一處面積不大的小屋中。然而，在這樣一個偏遠山村，卻興建起綿延數公里的仿古街區。

實地走訪可發現，景區主街兩旁多為仿古建築，原規畫作為遊客服務中心、購物店、小吃街及洗手間等設施，但大多數商鋪大門緊閉，不少建築已損壞，整個景區看不到幾個人。

山西忻州原平市的木圖石窟景區。（取材自大象新聞）
山西忻州原平市的木圖石窟景區。（取材自大象新聞）

沿主街深入山區約2公里，可見一棟數層高的仿古爛尾樓、漢白玉材料的小橋、龍頭造型許願池等景觀設施。停車場停車桿已損壞垂落，公廁地基明顯下沉傾斜，多處標示牌也已脫落。

空拍畫面顯示，整個景區工程涵蓋山下大片建築群，以及山腰、山頂多處設施。山腰建有十餘間民宿，山頂則設置景觀平台，但附近道路未完成銜接，形成「斷頭路」。道路前方還豎立一座高約8米、寬5米的兩層巨大白色牌坊。

山西一地在偏遠深山花億元硬造景觀，建成後遊客稀少閒置。（取材自大河報）
山西一地在偏遠深山花億元硬造景觀，建成後遊客稀少閒置。（取材自大河報）

當地明明缺少發展旅遊的條件，為何會斥資打造這麼一個仿古景區？官方通報指出，2021年至2022年間，時任原平市委書記馬志強提出「依託古村，打造生態旅遊，建設4A級景區」的目標，在明知蘇龍口鎮地處偏遠、交通不便，且地方財政資金緊張的情形下，仍決定推動生態旅遊項目建設。項目建成後因遊客稀少而長期閒置，收效有限。

在原平市政府負債35.93億元（人民幣，下同，約5.3億美元）的情況下，原平市發展和改革局仍核准相關生態旅遊項目，最終總投資金額高達9832萬元。

2024年8月，山西省紀委監委通報，馬志強涉嫌嚴重違紀違法，接受紀律審查和監察調查。此後，木圖景區的整改工作受到關注。

原平市委宣傳部表示，蘇龍口鎮地處偏遠，景區建成後遊客稀少，難以達到A級景區創建標準。未來將以木圖古村落為核心，調整定位為特色鄉村旅遊點。

精華 FAQ

  • 因為景區斥資近億元打造仿古街區與多項設施，卻長期缺乏遊客，商鋪關門、建築損壞，連公廁地基都明顯沉降，整體形同荒廢。

  • 官方通報指出，前任市委書記主導以古村發展生態旅遊、建4A景區，儘管當地交通不便且財政緊張，仍核准並推進相關建設，最後效果不佳。

  • 原平市委宣傳部表示，因景區難達A級標準，未來將以木圖古村落為核心重新定位，調整為較具在地特色的鄉村旅遊點，避免繼續閒置。

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