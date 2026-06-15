河南國企領導值班在辦公室飲酒？國資委回應了

身穿紅色上衣男子正在接受酒精檢測。（視頻截圖）

河南 平煤神馬集團領導近日被爆料值班期間在辦公室飲酒，網路流出的視頻顯示，紀委人員突擊檢查時，茶几上擺著幾樣菜和疑似裝著啤酒的幾個塑膠杯，其中一人酒測超標，引發「這樣的領導、單位安全生產有保證嗎？」的質疑。河南省國資委針對此事回應，稱網傳視頻經過剪輯，相關內容是不實信息，「是有人個人訴求未得到滿足，所以才發布了上述視頻」。

縱覽新聞報導，近日一則反映河南平煤神馬集團某科級領導疑值班期間在辦公室飲酒的視頻在網路流傳，並被配上「看看平煤集團正科級領導值班期間的表現」等文字，引發關注。

網傳視頻顯示，幾名男子推門進入一間配有辦公桌、沙發、茶几和床的房間，其中一人手拿酒精測試儀。茶几上擺放著幾樣菜和幾個裝有疑似啤酒的塑膠杯，茶几旁一個紙箱內疑堆放著打開的啤酒瓶，拍攝者在現場表示「這啤酒啊」。 地上紙箱裡堆放的疑似為啤酒瓶。（視頻截圖）

屋內茶几上杯子的殘留液體疑似啤酒。（視頻截圖）

視頻中，工作人員對屋內三名男子進行吹氣檢測，其中兩人檢測結果「未超標」，而另一名身穿白色上衣的男子，吹氣後檢測儀發出「已超標」的提示音。面對詢問，白衣男子承認喝了啤酒，但強調「我下班期間喝的酒」、「下班了」。

針對此事件，河南省國資委工作人員回應表示，事件發生於今年5月，當時是平煤神馬集團紀委人員接到舉報後趕赴現場檢測，視頻中被檢測的三人屬於平煤神馬集團的一家下屬公司。該工作人員說明，「涉事領導確實是在值班，但是並沒有喝酒。」

河南省國資委工作人員進一步指出，網傳視頻被剪輯了一段，「他（白衣上衣男子）是在外邊喝了酒，回去了他有個事想找領導反映，帶了飯菜和酒，說跟領導喝一點，邊說邊匯報。領導說值班，他不喝。」對於視頻為何流傳至網路，該工作人員表示「是有人個人訴求未得到滿足，所以才發布了上述視頻」，並稱相關內容是不實信息，公安機關已約談了視頻發布者。

不過，對於外界質疑「杯子內疑似殘留啤酒液」、「地上紙箱疑堆放多個打開的啤酒瓶」、「飲酒職工帶酒進入辦公室是否違規」等多個疑問，河南省國資委暫未作出回應。

根據平煤神馬集團官網資料，該集團由原平煤集團和原神馬集團重組而成，資產規模逾2800億元，綜合實力位居2024中國企業500強榜單第168位。