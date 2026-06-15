花94500元買LV包買到展示品？江蘇女要求退款被拒

張女士質疑在名牌專櫃買到展示品。（取材自新民晚報）

近日，江蘇一名張女士和男友到LV專櫃買了一只鴕鳥皮包，花費94500元（人民幣，下同，約1.4萬美元），當時店員稱這款包「全國僅兩只」，極力強調包包的稀缺性。但張女士回酒店後發現包身側面顏色明顯不均，懷疑是展示品，要求退貨退款，但店員告知，購買時已在防塵袋標籤上刻了男友名字首字母，無法退換，讓張女士十分不滿。

綜合錢江晚報、「1818黃金眼」報導，張女士表示，她與男友在杭州旅遊時前往湖濱銀泰in77的LV專櫃，「一進店，櫃姐的目光就直接鎖定我了」。在挑選過程中，店員推薦了該款鴕鳥皮包，並強調「全國只有兩只，是最新款，很適合您」。

張女士雖表示兩個月前剛買過包，但店員繼續勸說，「櫃姐一聽我男友要付錢，直接找了三個櫃哥把我們圍起來。我男友耳根子軟，臉皮薄，覺得能用錢解決，就不想東扯西扯，加上想送我生日禮物，就爽快付了錢。」

回到飯店後，張女士在拍攝分享影片時發現包包側面有一塊顏色和周圍明顯不同。她當晚將照片發給店員並提出換貨要求。店員回應會讓同事查看，並表示需要協調。此時張女士從男友處得知，付款前店員曾告知「刻印後無法退換」，並已在防塵袋標籤上刻了男友名字的首字母。張女士對此表示：「我絕對不知情。刻的是防塵袋標籤，又不是包，換個防塵袋根本不影響二次銷售。」 張小姐在新買的包包上發現色差。（取材自新民晚報）

店員在聊天記錄中同意換貨，並解釋稱「這也不算瑕疵，是鴕鳥的紋路」。隨後，另一隻同款新包被調至店裡，但張女士此時拒絕換貨，堅持要求退款。原因是她在社群平台搜索發現，去年12月已有網友曬出同款包，且多個城市的消費者均在專櫃試背過。

張女士質疑：「說明它就是個展銷品，被很多人摸過試過，根本不算是全新產品。我花將近10萬塊錢，就是想買一個全新、獨一無二的包，而不是展銷品。」她認為店員沒有盡到詳細告知義務，甚至涉嫌欺騙。

張女士隨後在媒體陪同下前往該LV門市，店員給出的最後方案是換購金額不低於94500元的其他產品，但張女士堅持退款：「我不想換等價的東西，也不想繼續在你們店裡消費。」目前，店方已將該皮包交由LV公司鑑定是否屬於瑕疵。

針對網路上的質疑，張女士13日錄製影片回應表示，自己所做的一切只是在行使一個普通消費者本該擁有的維護權利。