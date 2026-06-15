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最大雨量435毫米…廣東暴雨 水淹、停課、多艘船被沖走

中國新聞組／北京15日電
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廣東暴雨，惠來縣漁船被沖走。（視頻截圖）
廣東暴雨，惠來縣漁船被沖走。（視頻截圖）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：廣東陸豐九小時降下435.4毫米雨量，創全省最高紀錄。
  • 重點二：東部多地出現淹水與船隻被沖走，惠來縣宣布15日停課。
  • 重點三：廣東防汛應急升至三級，未來三天仍有大雨到特大豪雨。

梅雨鋒面持續在中國南方徘徊，廣東省陸豐市14日出現9小時內，降下435.4毫米的驚人雨量。揭陽市惠來縣有多艘船被沖走，當地宣布15日停課。廣東省官方14日晚表示，廣東東部不少城市出現淹水，未來幾天全境大雨仍將持續，致災風險高，安全風險進一步加大，因此將防汛應急響應從4級提升至3級。

新京報報導，惠來縣神泉鎮政府工作人員表示，已接獲村民反映，鎮公所派員到場處理。目前暫未接獲傷亡報告，損失情況目前正在統計中。

央視新聞報導，除廣東省外，中國國家防總維持針對浙江、福建、江西、湖南、廣西的防汛4級應急響應，終止對貴州的防汛4級應急響應。而其派出的2個工作組繼續在廣東、福建第一線協助防汛指導。

根據廣東省氣象台觀測，14日白天東莞、惠州、河源南部、梅州南部和粵東沿海大部縣市出現豪雨到大豪雨，局部地區更有特大豪雨。從14日早8時至下午5時，陸豐市華僑管理區第5小學氣象觀測站出現435.4毫米的驚人雨量，位居廣東省之冠。

同一時間內，廣東全省有20個鎮街（街道）降下特大豪雨，62個鎮街有大豪雨，189個鎮街降下豪雨，廣東東部不少城市出現淹水，處於省內豪雨最大、俗稱「龍舟水」的關鍵期。

廣東省氣象台預測，未來三天省內大部分地區將有一次大雨到豪雨、且局部地區有大豪雨的情況。其中，南部沿海局部地區更可能有特大豪雨，部分縣市還可伴隨8級、最高10級的雷雨大風。

除廣東外，中國國家防總評估，這兩天江南南部至華南一帶將持續降下大雨，且夜晚降雨特徵明顯。加上預測的累積雨量大，局部地區雨量極端性強，使致災風險高，防汛形勢嚴峻複雜。

精華 FAQ

  • 根據氣象觀測，陸豐市華僑管理區第5小學站在14日早8時到下午5時累積雨量達435.4毫米，為廣東省內當天雨量最高，屬於極端強降雨。

  • 廣東東部多個城市出現淹水，揭陽惠來縣有多艘船被沖走，當地已宣布15日停課；神泉鎮也派員到場處理，傷亡與損失仍在統計。

  • 氣象台預測未來三天廣東大部分地區仍有大雨到豪雨，南部沿海局部恐達特大豪雨，並可能伴隨雷雨大風，防汛風險持續偏高。

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