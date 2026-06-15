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中國大學裡最被勸退的專業 信息管理與信息近5年裁撤最多

中國新聞組／北京15日電
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上海高校畢業生校園招聘會暨長三角聯合招聘會日前在上海交通大學閔行校區舉行，逾千家...
上海高校畢業生校園招聘會暨長三角聯合招聘會日前在上海交通大學閔行校區舉行，逾千家用人單位參會。（新華社）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：中國高校近年大幅調整本科專業，裁撤與新增同步加速。
  • 重點二：近五年被撤銷最多的是信息管理與信息系統專業。
  • 重點三：交叉學科定位模糊、技能不夠專精，易被市場淘汰。

中國疫後經濟復甦緩慢，連帶影響大學畢業生就業，不少大學近年頻頻調整本科專業，成為觀察市場動向的風向球，大學專業迭代洗牌已悄然開啟。據統計，國內大學每年都有上千個專業點位退出招生名錄，老牌文科、傳統工科因淪弱勢專業紛被裁撤，人工智能、數字傳媒等全新交叉學科崛起；意外的是，近五年被裁撤最多的是信息管理與信息系統專業。

新京報報導，「天塌了，一覺醒來專業沒了」不是一句玩笑。2012年教育部重新修訂「普通高等學校本科專業設置管理規定」，逐漸下放大學專業設置和調整審批權，近年因大環境等因素影響，專業調整力度也隨之加大。據統計，2013年到2024年，全國高校（大學）本科新增專業累計多達2.37萬個，裁撤專業6729個。其中本科新增專業數量每年在2000個上下浮動，但近五年來有所收緊；撤銷專業的數量逐年增加，2020年以來屢創新高。

從2024年教育部發布的專業名錄看，不管是新增還是裁撤，工科類專業都是變動最大的，畢竟目前工科是擁有專業數量最多的一個學科類別。對比之下，管理學、藝術學、文學的裁撤幅度遠高於增加幅度，尤其是管理學，裁撤幅度幾乎高出增幅10%。

具體到專業，近年來新增的專業點的確大多集中在前沿科技方面，人工智能、智能製造、數字經濟最多，尤其是人工智能，近五年來增加406個專業點，位列第一。數據科學與大數據技術在2017年創下新增250個專業點的紀錄，但在近幾年熱情淡去。

與大家印象中的文科被大量取消不同，近年來撤銷的本科專業，不少信息科技類專業赫然在列。據統計，2020至2024年，「信息管理與信息系統專業」被撤銷得最多，共160個專業點；其次為公共事業管理，共計撤銷138個專業點。

細究發現，被裁撤的這幾個專業都有一個通病，定位模糊、課程雜而不精。信息管理與信息系統作為計算機與管理學的交叉學科，看似兼顧兩大熱門領域，學生既要學編程技術，又要修習管理課程，卻樣樣淺嘗輒止、毫無深耕，結果往往是數學深度不如純數學專業，編程實操能力弱於計算機科學與技術專業，導致畢業生核心競爭力不足，自然慢慢被市場淘汰。

精華 FAQ

  • 整體呈現加速洗牌，新增與撤銷都很頻繁。工科類變動最大，管理學、藝術學與文學裁撤幅度更明顯，反映高校正依產業需求與就業情勢重新配置專業。

  • 信息管理與信息系統專業被撤銷最多，共160個點位。它屬於計算機與管理學交叉學科，但課程常淺嘗輒止，編程與管理都不夠深入，畢業生競爭力偏弱。

  • 新增較多的是人工智能、智能製造、數字經濟等前沿科技專業，其中人工智能五年增加406個點位居首。顯示高校正把資源轉向更貼近產業升級的領域。

人工智能 教育部

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