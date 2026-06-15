中國大學裡最被勸退的專業 信息管理與信息近5年裁撤最多
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中國疫後經濟復甦緩慢，連帶影響大學畢業生就業，不少大學近年頻頻調整本科專業，成為觀察市場動向的風向球，大學專業迭代洗牌已悄然開啟。據統計，國內大學每年都有上千個專業點位退出招生名錄，老牌文科、傳統工科因淪弱勢專業紛被裁撤，人工智能、數字傳媒等全新交叉學科崛起；意外的是，近五年被裁撤最多的是信息管理與信息系統專業。
新京報報導，「天塌了，一覺醒來專業沒了」不是一句玩笑。2012年教育部重新修訂「普通高等學校本科專業設置管理規定」，逐漸下放大學專業設置和調整審批權，近年因大環境等因素影響，專業調整力度也隨之加大。據統計，2013年到2024年，全國高校（大學）本科新增專業累計多達2.37萬個，裁撤專業6729個。其中本科新增專業數量每年在2000個上下浮動，但近五年來有所收緊；撤銷專業的數量逐年增加，2020年以來屢創新高。
從2024年教育部發布的專業名錄看，不管是新增還是裁撤，工科類專業都是變動最大的，畢竟目前工科是擁有專業數量最多的一個學科類別。對比之下，管理學、藝術學、文學的裁撤幅度遠高於增加幅度，尤其是管理學，裁撤幅度幾乎高出增幅10%。
具體到專業，近年來新增的專業點的確大多集中在前沿科技方面，人工智能、智能製造、數字經濟最多，尤其是人工智能，近五年來增加406個專業點，位列第一。數據科學與大數據技術在2017年創下新增250個專業點的紀錄，但在近幾年熱情淡去。
與大家印象中的文科被大量取消不同，近年來撤銷的本科專業，不少信息科技類專業赫然在列。據統計，2020至2024年，「信息管理與信息系統專業」被撤銷得最多，共160個專業點；其次為公共事業管理，共計撤銷138個專業點。
細究發現，被裁撤的這幾個專業都有一個通病，定位模糊、課程雜而不精。信息管理與信息系統作為計算機與管理學的交叉學科，看似兼顧兩大熱門領域，學生既要學編程技術，又要修習管理課程，卻樣樣淺嘗輒止、毫無深耕，結果往往是數學深度不如純數學專業，編程實操能力弱於計算機科學與技術專業，導致畢業生核心競爭力不足，自然慢慢被市場淘汰。
整體呈現加速洗牌，新增與撤銷都很頻繁。工科類變動最大，管理學、藝術學與文學裁撤幅度更明顯，反映高校正依產業需求與就業情勢重新配置專業。 信息管理與信息系統專業被撤銷最多，共160個點位。它屬於計算機與管理學交叉學科，但課程常淺嘗輒止，編程與管理都不夠深入，畢業生競爭力偏弱。 新增較多的是人工智能、智能製造、數字經濟等前沿科技專業，其中人工智能五年增加406個點位居首。顯示高校正把資源轉向更貼近產業升級的領域。
精華 FAQ
整體呈現加速洗牌，新增與撤銷都很頻繁。工科類變動最大，管理學、藝術學與文學裁撤幅度更明顯，反映高校正依產業需求與就業情勢重新配置專業。
信息管理與信息系統專業被撤銷最多，共160個點位。它屬於計算機與管理學交叉學科，但課程常淺嘗輒止，編程與管理都不夠深入，畢業生競爭力偏弱。
新增較多的是人工智能、智能製造、數字經濟等前沿科技專業，其中人工智能五年增加406個點位居首。顯示高校正把資源轉向更貼近產業升級的領域。
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