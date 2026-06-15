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全員直升…浙江舟山嵊泗取消中考1年 生源外流降10個百分點

中國新聞組／北京15日電
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嵊泗縣初級中學。（取材自海報新聞）
嵊泗縣初級中學。（取材自海報新聞）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：浙江舟山嵊泗縣2025年取消中考選拔，推行普高全員直升。
  • 重點二：新政上路一年，縣域生源外流比率較五年前下降近十個百分點。
  • 重點三：普高就讀率升至81%，隨遷子女入學覆蓋率也達到百分百。

「小縣城取消中考選拔全員直升高中」14日登上微博熱搜第一；浙江舟山嵊泗列島2025年全面取消中考選拔功能，推行普高「全員直升」，新政落地一年，這座常住人口僅6.5萬的海島小縣2025年秋季學期縣域生源外流比率較五年前下降近10個百分點。

據海報新聞報導，特殊的海島環境給工作和生活帶來諸多不便，愈來愈多的年輕人外出求學、務工，使得該縣學齡人口呈逐年減少趨勢；近年來，該縣每年初中畢業生僅300人左右。在此背景下，傳統中考選拔機制反而顯得不合時宜。嵊泗縣教育局相關工作人員表示，「取消中考選拔功能，不是一時興起，而是破解人口小縣城教育發展難題的務實之舉。」

嵊泗縣教育局相關工作人員透露，當地教育改革的核心邏輯是立足海島現實，盤活現有教育資源，穩住本地生源，而非簡單否定中考制度。據當地官方統計數據，中考新政落地後，2025年秋季學期縣域生源外流比率較五年前下降近10個百分點。不少早年舉家搬離海島的家庭選擇回流，多年的生源流失態勢得到緩解。

當地官方數據顯示，2025學年，嵊泗縣332名初中畢業生中，266人選擇就讀普高，66人自願進入職高，所有填報普高的學生全部順利入學。普高就讀率從70%躍升至81%，隨遷子女普高入學覆蓋率從改革前的43%飆升至100%。

在嵊泗縣初級中學就讀的初三學生張偉（化名）表示，「我一點都不焦慮，反正願意讀高中就能直升，不用拼分數」。「我沒上任何輔導班，晚上也不熬夜刷題。」該校一名初三女生表示，嵊泗縣的初中生都可以升高中，沒有什麼可焦慮的。

此外，「全員直升高中」並不局限於本島戶籍的學生，也允許來自島外戶籍的孩子一併升學；「我沒想到還有這樣的好事。」來自安徽的務工者張洪傑一家就是政策紅利的受益者。

如今，像張洪傑一家這樣慕名而來的外來家庭不斷增加，另一方面，「取消中考選拔」政策落地以來，不少早年間搬離海島的本地家庭也回流，當地中小學新增了不少「返鄉」學生。

放眼全國，嵊泗並非孤例。 隸屬於黑龍江省伊春市的嘉蔭縣也是一個人口不到6萬人的小縣，基於這樣的現實，該縣自2025年9月開始推行初高中貫通培養，試行高中免試入學，和嵊泗一同成為中考改革的先行探索者。

精華 FAQ

  • 因海島交通與生活不便，年輕人外出求學務工，使學齡人口持續下降、初中畢業生僅約三百人。地方認為傳統中考已不利於穩住生源，因此以直升制度回應人口小縣的教育困境。

  • 2025年秋季學期，縣域生源外流比率較五年前下降近十個百分點，部分搬離家庭回流。當年三百三十二名初中畢業生中，二百六十六人讀普高，普高就讀率升至81%。

  • 學生普遍表示升學壓力大減，不必為分數焦慮或大量補習；政策也開放島外戶籍學生一併升學，吸引務工家庭與返鄉家庭進駐，帶動中小學新增不少學生。

微博 教育局

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