繼肖戰後 李子柒任上海世界技能賽推廣大使

李子柒又有新身分，出任上海第48屆世界技能大賽推廣大使。（新華社）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 李子柒獲任上海第48屆世界技能大賽推廣大使。

李子柒獲任上海第48屆世界技能大賽推廣大使。 重點二： 她是繼肖戰之後，第二位由上海世賽官宣的大使。

她是繼肖戰之後，第二位由上海世賽官宣的大使。 重點三：官方盼其向世界傳遞中國技能故事與工匠精神。

第48屆世界技能大賽倒計時100天，新華社報導，上海世賽執行局與世界技能組織14日宣布，網紅李子柒出任上海第48屆世界技能大賽推廣大使；這是繼演員肖戰 之後，上海世賽官宣的第二位推廣大使。

上海世賽官方表示，世賽不僅是頂級專業的職業技能賽事，更是全球技能青年人才的盛會。邀請李子柒出任上海世賽推廣大使，向世界生動講述中國技能故事，讓更多人瞭解技能、尊重技能、熱愛技能、投身技能。

李子柒作為國際知名的網路短視頻創作者，在海內外視頻平台具有強大影響力。近年來，她與百餘位非遺傳承人交流，潛心研習傳統技藝，用鏡頭記錄匠心手藝，助力手藝傳承發展。2025年央視春晚，李子柒以「春晚體驗官」身分亮相，講述中國傳統服飾背後的文化故事。她的作品成為促進國際文化交流的重要力量，是中國傳統文化走向世界的橋梁。李子柒以技立身、匠心築夢的成長軌跡，也生動詮釋了「技能改變世界，技能照亮前程」的世賽理念。

對於此次出任上海世賽推廣大使，李子柒倍感榮幸，她表示未來將持續關注上海世賽，並向全球技能英才發出邀約：「以技相會，以藝出彩，共同閃耀這場世界矚目的技能大賽。」

本次推廣大使的官宣，也標誌著2026 年「青春助力世賽」主題宣傳活動全面啟動。

據介紹，全球最高層級的職業技能賽事——第48屆世界技能大賽將於2026年9月22日至27日舉辦。從里昂到上海，世賽的接力棒傳遞到中國。這場被譽為「技能奧林匹克」的賽事，正向世界展示技能改變世界的力量。

現年35歲的李子柒原名李佳佳，四川绵陽人。自2015年起製作中國傳統美食主題的短片，作品兼具古風與田園色彩，廣受歡迎，被視為「中國風」內容輸出的代表人物之一。其個人品牌「李子柒」也成功拓展至螺螄粉等食品電商領域。目前其微博粉絲多達2762萬。

出道十年以來，李子柒其經過多個風波。2021年7月，李子柒在擁有千萬訂閱量的巔峰時期無預警停更。隨後爆出她與MCN經紀公司杭州微念之間的矛盾，起因是不滿自身品牌「李子柒」IP的控制權被稀釋，以及利潤分配不均。雙方隨後對簿公堂，其商業帝國一度陷入停擺。直至2020年，雙方始達成和解。

2024年11月正式回歸，發布非遺漆器等全新影片，引發全球粉絲熱烈關注與媒體廣泛報導。