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又是辱華？ 英網紅炫耀以20元麻辣燙獵艷 西安女師被開除

中國新聞組／北京15日電
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英網紅炫燿以20元麻辣燙獵艷西安女教師引爆爭議。（視頻截圖）
英網紅炫燿以20元麻辣燙獵艷西安女教師引爆爭議。（視頻截圖）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：英國網紅RiskyRegg以20元麻辣燙為餌，在西安迅速結識女教師並拍片炫耀。
  • 重點二：影片外流後引發輿論撻伐，女方身分被起底，遭任職國際學校正式辭退。
  • 重點三：女教師稱雙方自願交往且不知對方身分，並痛批網暴者與中國網友。

近期，一名英國籍網紅「RiskyRegg」在西安以20元（人民幣，下同，約2.95美元）的麻辣燙為餌，迅速與一名當地女英語教師發展關係，並拍片上傳至YouTube炫耀。事件在網路引發軒然大波，涉事女子因配合拍攝及事後態度囂張，遭全網「人肉」聲討，最終被任職的國際學校正式辭退。

據了解，事件男主角為英國YouTuber「RiskyRegg」，在海外擁有逾20萬粉絲。他赴華前曾在直播中與粉絲打賭，揚言要在抵達西安後24小時內「拿下」一名中國女孩。

5月下旬，「RiskyRegg」先透過社群媒體搭訕結識了這名女生，兩人隨後一同前往回民街吃了一頓約20元的麻辣燙。

根據影片內容，兩人相見僅數小時便關係急速升溫，在街頭接吻，當晚更前往飯店開房。據網傳消息，開房費亦由女方主動支付。目前，該英國網紅的帳號仍在運作並持續收割爭議流量。

「RiskyRegg」全程將鏡頭對準女方，女方不僅未拒絕，更在鏡頭前表現主動。「RiskyRegg」其後將片段剪輯上傳外網，影片中更充斥帶有種族偏見的畫外音，導致外網評論區湧現大量針對中國女性的羞辱性標籤（如「easy girl」）及惡意調侃。

影片傳回中國後，迅速引起熱議。涉事女子的身分迅速被網友起底，證實為西安某國際學校的英語教師。不少網友不認為其身為教育工作者，卻缺乏基本的隱私防範意識，甚至間接成為外國網紅抹黑中國女性的工具。

對此，涉事女教師發片強調雙方是自願交往，自己並不知道對方是網紅，更沒有參與任何「劇本」或炒作。

涉事女教師表示，自己只是和英國人一起拍了約會影片，目的是為了展示東西方不同的約會文化，沒想到像癌症一樣傳播，不理解為什麼中國人都在網暴她。另外，她覺得中國主流男人都喜歡她的內容，自己完全沒錯並大罵批評她的網民「閉嘴，賤人（Shut up, bitch）」。

英網紅炫燿以20元麻辣燙獵艷西安女教師引爆爭議。（視頻截圖）
英網紅炫燿以20元麻辣燙獵艷西安女教師引爆爭議。（視頻截圖）

精華 FAQ

  • 他以約20元麻辣燙搭訕一名西安女英語教師，短時間內迅速發展關係，並把約會過程拍成影片上傳外網炫耀，成為爭議焦點。

  • 因影片中帶有物化女性與種族偏見的內容，外網出現大量羞辱中國女性的留言；影片回流中國後，女方身分又被網友起底，輿論因而全面爆發。

  • 她表示雙方是自願交往，自己不知道對方是網紅，也否認有劇本炒作；但因配合拍攝、態度爭議與輿論壓力，最後被任職國際學校開除。

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