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日發上千單 仿品「迪小儂」涉事店鋪關停、倉庫遭封

記者謝守真／綜合報導
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藍鯨新聞指出，中國多地消費者在電商平台購買「迪卡儂」相關商品後出現品質爭議，部分...
藍鯨新聞指出，中國多地消費者在電商平台購買「迪卡儂」相關商品後出現品質爭議，部分產品被指疑似仿品。調查顯示，相關商品多由非官方店鋪銷售，背後形成跨省供貨網絡，涉及倉庫日發貨量達上千單，相關倉庫與店鋪已遭官方查封。圖為昆山一涉事店家辦公室遭查封後現場情況，整層空間已被貼上封條。（取材自藍鯨新聞微博）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：多地消費者網購迪卡儂商品後，反映疑似仿品與品質異常。
  • 重點二：非官方店鋪以迪小儂等近似名稱銷售，疑形成跨區供貨網。
  • 重點三：昆山與南宮等地倉庫遭查封，涉事店鋪多已關閉停運。

中國多地消費者近期在電商平台購買「迪卡儂」相關商品後反映品質問題，媒體指出，多家非官方店家長期以「迪卡儂官方正品」名義銷售，價格明顯低於正品，貨源涉及江蘇昆山、河北南宮等地倉庫與廠家，形成跨區域供貨網絡，基於此日發貨量甚至高達上千單。目前相關公司已遭中國監管部門查封。

據藍鯨新聞報導，近期出現大量消費者反映買到迪卡儂劣質產品的情況。在部分電商平台搜尋「迪卡儂」關鍵字，可見不少商家以「迪小儂」等近似名稱標註商品頁面，刻意模仿官方品牌以混淆消費者，產品價格普遍較實體店便宜約10元（人民幣，下同，約1.47美元）至上百元不等。

公開資料顯示，迪卡儂為法國體育用品品牌，也是全球知名運動用品零售商，旗下擁有 Quechua（戶外）、Domyos（健身）等20多個自有品牌，覆蓋80多種運動項目，主打高「性價比」與品類齊全。

調查顯示，「迪卡儂」相關問題波及中國多地消費者，貨源地各不相同，投訴量在近期集中爆發。這張覆蓋多市的第三方供貨網絡，透過電商平台流向中國各地消費者手上。截至目前，此前涉及劣質產品的相關店鋪已基本全部關閉，報導稱，目前昆山、南宮等多地監管部門已介入調查此事。

報導指出，近日前往昆山店鋪進行實地探訪，發現發貨地位於一個名為「威人科技產業園」的園區，昆山柒源體育用品有限公司位於其中一棟的六樓。現場看到，整層辦公室已被昆山市市場監管局貼上查封封條，但封條有明顯的撕毀痕跡，大門內已無人辦公。

知情人士透露，該店鋪因銷售大量劣質產品已被當地監管部門查封。該商家採取多店同步發貨的模式，日發貨量高達上千單。由於貨源品質問題突出，消費者退貨量極大。

有消費者表示，「迪卡儂」事件爆發後，相關店鋪已無法取得聯繫，退貨請求無人受理。當地市場監督管理部門回應稱，接獲投訴後已第一時間查封現場，相關人員已移交公安機關，貨物是否構成假貨仍待進一步檢測。

另有消費者指出，其在「探險紀元運動戶外專營店」購買的迪卡儂產品存在品質問題，平台鑑定結果顯示為「不符合正品特徵」，被認定為仿品，外觀多處與正品不符。該消費者後在官方旗艦店購買同款對比，發現水洗標籤字體、排版及鞋底材質等均存在明顯差異。

此外，報導指出，出現問題的產品大多來自非官方店鋪，而官方旗艦店購買的商品基本不存在劣質產品問題。針對其他網店銷售迪卡儂產品的情況，迪卡儂官方客服表示，電商平台僅有一家官方旗艦店，其餘均非授權店鋪，且品牌不對非官方購買商品提供檢測服務。

迪卡儂為法國體育用品品牌，也是全球知名運動用品零售商，旗下擁有 Quechua（...
迪卡儂為法國體育用品品牌，也是全球知名運動用品零售商，旗下擁有 Quechua（戶外）、Domyos（健身）等20多個自有品牌，覆蓋80多種運動項目，主打高「性價比」，廣受民眾喜愛。（取材自藍鯨新聞微博）

精華 FAQ

  • 多地消費者在電商平台購買迪卡儂相關商品後，發現品質異常、外觀與正品不符，部分商品被平台鑑定為不符合正品特徵，疑似仿品流入市場。

  • 報導指出，商家常用「迪小儂」等近似名稱標註商品頁面，並打著「官方正品」名義銷售，價格又明顯低於正品，藉此混淆消費者並提高成交量。

  • 昆山、南宮等地監管部門已介入調查，部分涉事店鋪與倉庫遭查封，相關人員移交公安。迪卡儂官方則稱平台僅一家旗艦店，非授權店不提供檢測。

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