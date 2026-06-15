97歲百萬網紅離世當晚還帶病直播 網批榨乾最後一滴血

劉老太辭世，當晚還帶病直播，孫女被批「為了流量，敲骨吸髓」。（視頻截圖）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 97歲網紅劉老太離世，家屬訃告稱其於6月11日深夜過世。

97歲網紅劉老太離世，家屬訃告稱其於6月11日深夜過世。 重點二： 她病重臥床仍被安排直播與拍攝，網友質疑家屬榨乾流量。

她病重臥床仍被安排直播與拍攝，網友質疑家屬榨乾流量。 重點三：家屬被指將老人當成印鈔機，引發外界對倫理與尊嚴爭議。

近日，夏津百萬粉絲網紅「劉老太」壽終正寢，家屬發布訃告確認：老人於6月11日23：45分離世，享年97歲。「劉老太」離世當晚還帶病直播，因病情惡化，孫女突然斷播，再沒上線；網友痛批，「為了流量，敲骨吸髓」、「榨乾最後一滴血」。

江南都市報報導，劉老太早期因孫女隨手拍攝其生活日常走紅，吃飯、嘮家常、曬太陽……樸實的鄉土生活吸粉無數。今年3月，因肺部病症就醫，4月病情惡化，開始臥床吸氧插管。

自媒體「娛來君」指出，97歲的老人幾乎是活生生被榨乾到生命最後一口呼吸，剛下播人就沒了。隨著更多內情被扒出，家人的一系列操作更是讓人窒息，這哪裡是養老，分明是拿老人當「活體印鈔機」。

關注過劉老太的人都知道，她走紅其實挺偶然的，早前孫女隨手拍她坐在院子裡吃飯、曬著太陽嘮家常，一口地道的山東話，滿臉慈祥，戳中了無數人的心，帳號很快積累起百萬粉絲。

據了解，老人在最難熬的那幾天，甚至開口央求孫女：「給我弄點藥，讓我走吧，實在受不了了」，一個活了快一個世紀的老人，能說出這種話，得多痛苦。然而就是在這種隨時可能離世的狀態下，孫女不光照常拍視頻，還時常趴在病床邊，追著老人問「你死了以後最放心不下誰」、「你還有啥心事沒說出來」。

老人被這些話刺激得直掉眼淚，網友看不下去勸了兩句，結果孫女直接開懟：「我想問就問，你們這是想利用老人都沒得利用」，這話被截圖傳出來後，輿論徹底炸了。

6月11日晚上，老人明明已經極度虛弱，家人照樣開啟了直播，畫面裡老人躺在那裡，彈幕裡不少人察覺不對勁，催著趕緊下播送醫，沒一會兒直播間突然黑屏，後來才知道，那是老人情況急劇惡化，這才被迫中斷，可哪怕到了這一步，老人離世後，家屬第一時間做的不是好好料理後事，而是先發布訃告並關聯了一堆話題標籤，想吸一波流量。

據知情人透露，自從劉老太火了，兩個孫女索性全職在家，一個負責出鏡拍視頻、撩撥老人情緒，另一個管帳號運營和商務接洽，其他家人配合打下手，一家人的主要收入來源，幾乎靠這位97歲老人的身上。

有網友翻出過往動態，發現類似操作不是一天兩天了，老人明明已經表達過「不想拍了」、「太累了」，但孫女要麼撒嬌糊弄，要麼乾脆不理會，轉頭就把鏡頭懟得更近。面對「吃相難看」的指責，那位孫女曾在評論區輕飄飄地甩過一句：「俺奶奶自己也願意，她喜歡跟家人們聊天」，可是一個病到臥床插管、親口求死的老人，究竟還有多少心力去「願意」配合演出？

劉老太辭世，當晚還帶病直播，孫女被批「為了流量，敲骨吸髓」。（視頻截圖）

劉老太辭世，當晚還帶病直播，孫女被批「為了流量，敲骨吸髓」。（視頻截圖）