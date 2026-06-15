父債子還？銀行向2歲娃討50萬元 法院給了合理裁決

江蘇省鎮江市潤州區人民法院近日審理一起金融借款合同糾紛案件。三代同堂家庭向銀行貸款 50萬元後，爺爺與爸爸因意外同日離世，貸款隨即逾期，銀行向死者家屬及年僅2歲的孫子提起訴訟，要求以遺產清償債務。法院最終認定，在保障債權人合法權益的同時，應優先為幼童保留必要遺產，裁定先預留15萬元作為孩子的生活保障，其餘遺產再用於清償債務。

南方網報導，徐某甲與妻子任某乙於2023年4月因生活周轉需要，向銀行貸款50萬元，並以徐某甲名下房產設定抵押，雙方約定按期償還本金及利息。然而，同年11月，徐某甲與兒子任某丙同日離世，家庭頓失支柱，原本應按時償還的貸款也因此中斷。

銀行為追討欠款，將任某乙、年僅2歲的任某戊以及孩子的母親陳某丁一併告上法院，請求判令償還借款本息及相關費用，並主張對抵押房產拍賣或變賣所得價款享有優先受償權，同時要求繼承人在繼承遺產的範圍內承擔債務責任。

庭審中，陳某丁表示，丈夫去世後，她獨自撫養年幼兒子，僅靠微薄收入維持生計，無力負擔龐大債務，因此決定放棄繼承遺產，但希望法院能為孩子保留必要的遺產份額，以保障其基本生活及成長需求。

法院審理後指出，銀行已依約發放貸款，借款人本應履行還款義務；借款人死亡後，其合法繼承人原則上應在繼承遺產的範圍內承擔相應債務，這也是法律保障債權人權益的重要原則。

不過，本案中的任某戊年僅2歲，屬於無勞動能力且沒有生活來源的未成年人，父親過世後，生活僅能依靠母親撫養，屬於法律應特別保護的弱勢群體。

法院綜合考量孩子年齡、當地生活水準及未來基本教育支出後，裁定先從遺產中預留15萬元給任某戊作為生活保障，再以剩餘遺產清償銀行債務。由於幼童可繼承的財產價值未超過預留份額，因此未支持銀行要求其承擔還款責任的主張。

承辦法官表示，民間常說「父債子還」，但在法律上並非絕對。繼承人僅需在繼承遺產的範圍內承擔債務，若繼承人中有缺乏勞動能力且沒有生活來源者，法律將優先保障其基本生存權益。此案判決在維護債權人合法權益的同時，也透過「必留份」制度保障未成年人的生活需求，體現法律在權利平衡與弱勢保護上的功能。