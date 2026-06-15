「一支筆滅30根蠟燭」中博主破世界紀錄：不能接受AI說不可能

「范十三」揮出圓珠筆。（視頻截圖）

全網粉絲量破千萬的短視頻博主「劍客范十三」近日成功挑戰「一支筆熄滅30根蠟燭」的金氏世界紀錄。據其發布視頻，他射出的一支普通圓珠筆，瞬間滅了排成一列的30根蠟燭。視頻衝上熱搜，大批網友直呼「好厲害」。促使「劍客范十三」挑戰的原因只有一個：「AI說概率為0」，不服氣的他堅持「不能輸給AI」，花了一個月重複練習百萬次，終於打贏這場「人類意志 VS AI算力」之戰。

據封面新聞報導，6月13日，博主「劍客范十三」發布視頻，用一支圓珠筆成功將30支蠟燭熄滅，並獲得金氏世界紀錄認證，做到了這個一度被AI認定為人類不可能完成的挑戰。此前的金氏世界紀錄是一次熄滅10根蠟燭，「劍客范十三」直接將難度提升至30根，就是因為「不服輸」。

「劍客范十三」表示，挑戰啟動前，他的團隊將所有物理約束參數輸入通用AI大模型進行推演，得到的結論是：「在人類常規生理邊界內，成功概率為0」，這讓他難以認同，明確表示：「我能接受金氏世界紀錄挑戰失敗，但不能接受輸給AI」。

通過快速揮動產生的定向氣流，圓珠筆開始一次性熄滅排成一列的30根蠟燭。（視頻截圖）

為了將「0%變100%」，他開始鑽研起如何才能一次將30根蠟燭熄滅，並進行了為期一個月的密集閉關訓練，累計熄滅了一萬多根蠟燭。在一次次挑戰中，他發現，將所有蠟燭的燭芯連成一條直線，當圓珠筆的軌跡與這條線完全重疊的時候，就有機會熄滅30根蠟燭。

靠著「極度原始、極度笨拙」的百萬次重複練習，他將動作打磨成肌肉記憶，最終讓指尖揮出的那一剎精準氣流，戰勝了AI的算力推演。「在我挑戰過的所有項目中，這一次是最難的」，他說。

如飛鏢般射出的圓珠筆瞬間熄滅了一排30根蠟燭。（視頻截圖）

他的成功挑戰視頻迅速衝上了熱搜，網友們紛紛直呼好厲害，並稱這是「人類與AI的對抗：用一萬次練習改寫『0%的概率』」，「AI判定的依據是基於常規生理與物理參數的計算，它算不出一個人為了一個微小動作所願意投入的專注與時間」，「這是人類的『不服輸』回應」，「人類意志戰勝AI算力」，「這也是一堂生動的教育課，當全世界甚至AI都說你不行時，依然可以通過一萬次的堅持，把『不可能』變成現實。成功往往不是天賦，而是不放棄」。

范十三是知名短視頻創作博主，全網粉絲量累計超1千萬。在本次之前，他還擁有木刀空中斷A4紙收刀用時最短、連續斬斷10張紙回刀入鞘用時最短等多項金氏世界紀錄。