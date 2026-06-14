摸了，但無法辨識物品…30歲哈爾濱女患罕見「美女病」

哈爾濱一位30歲出頭的女士被異常症狀困擾2年多。（取材自荔枝新聞）

哈爾濱一名30多歲女子近兩年來出現異常症狀，雖然能感覺手碰到物品，卻無法辨識物品為何，甚至無法準確感知手部位置。她原以為是頸椎病或手臂受壓導致，經多次治療仍未改善，最終被確診罹患俗稱「美女病」的多發性硬化症。醫師指出，該病好發於20歲至40歲女性，症狀複雜且具有隱匿性，常被誤診或漏診。

寧波晚報報導，這名女子因長期出現感覺異常前往醫院檢查。她表示：「摸這件衣服，我知道我摸的是東西，但是它是什麼我摸不出來。」經哈爾濱醫科大學附屬第一醫院檢查後，確診為多發性硬化症。醫師指出，患者除可能出現肢體麻木、無力外，也可能伴隨視力下降、頭暈、噁心、步態不穩及排尿排便障礙等症狀。目前經過針對性治療後，其病情已逐步改善。

報導另提到，30歲的二孩媽媽小玲（化名）平時熱愛瑜伽。一次運動時，她突然感覺雙腿不太聽使喚，原本輕鬆完成的動作變得困難，之後連走路也出現異常，於是前往寧波市第二醫院求診。

經磁振造影檢查，醫師發現其腦部出現多發性硬化症特徵病灶。進一步追問病史後，小玲回憶數年前曾有類似症狀，結合臨床表現後確診罹病。

寧波市第二醫院神經內科主任醫師辜程遙表示，多發性硬化症是一種以中樞神經系統脫髓鞘病變為主要特徵的自身免疫疾病，2018年被列入中國首批罕見病目錄。由於患者以年輕女性居多，因此有「美女病」之稱，但男性同樣可能發病。

資料顯示，中國每年多發性硬化症發病率約為每10萬人0.235例。研究發現，疾病發生與環境及緯度有一定關聯，緯度較高、氣候較寒冷地區的發病率相對較高。

醫師指出，多發性硬化症最大的風險在於腦部與脊髓損傷具有不可逆性，每發作一次都可能造成新的神經損害，嚴重者可能導致癱瘓。研究顯示，若未接受規範治療，約八成患者在15年後可能需依賴輪椅，因此早期診斷與治療十分重要。

報導指出，近年多款治療新藥陸續問世，讓患者有更多治療選擇。辜程遙表示，多發性硬化症的臨床表現相當多樣，可能出現肢體麻木、視力異常、口齒不清甚至認知障礙，因此容易被誤診或延誤治療。她提醒，若出現不明原因的神經系統症狀，應儘早就醫檢查，以利及早發現與治療。

女子在醫院接受治療。（取材自荔枝新聞）