重慶男搭高鐵 因1瓶茅台被攔 3分鐘喝掉整瓶「有點微醺」

重慶一名男子在安檢口旁於3分鐘內喝完整瓶茅台後進站乘車。（視頻截圖）

重慶一名男子日前攜帶一瓶已開封的茅台酒準備搭乘高鐵 ，因不符合鐵路攜帶規定，在安檢時遭工作人員攔下。為避免浪費，他當場在安檢口旁於3分鐘內喝完整瓶茅台後進站乘車。事件曝光後引發熱議，其妻子表示，丈夫酒量不錯，喝完後只是「有點微醺」，未出現失態情況，下車後還與朋友繼續聚餐飲酒。

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綜合媒體報導，事件發生在重慶一處高鐵站。男子攜帶一瓶已開封的茅台酒過安檢時，被告知無法帶上列車。根據鐵路部門規定，旅客可攜帶包裝完整、標識清晰且酒精濃度介於24度至70度之間的瓶裝白酒，但累計不得超過3000毫升；已開封酒類、散裝白酒、自釀酒及包裝破損酒品則禁止攜帶進站。

報導指出，男子得知無法攜帶茅台進站後，選擇當場飲用。網傳影片顯示，他在短短3分鐘內將整瓶酒喝完，隨後順利通過安檢搭車離開。

男子的鍾姓妻子受訪時表示，丈夫平時酒量尚可，喝完一瓶茅台後只是「有點微醺」，在車站及列車上都沒有鬧事或失態。她還透露，丈夫抵達目的地後，隨即與朋友見面，並繼續參加聚餐飲酒。

鍾女士表示，經過這次經驗後，未來出行前會先查詢相關規定，以免再遇到類似情況。

報導稱，鐵路部門提醒旅客出行前應了解攜帶物品規範，可透過12306平台查詢禁帶及限帶物品資訊。除酒類外，部分含易燃成分的噴霧、香水、自噴壓力容器及超過規定容量的充電寶等，也都受到攜帶限制。

此外，鐵路部門指出，高鐵列車設有多個煙霧警報裝置，在車廂內使用噴霧類產品可能觸發警報，影響行車安全。旅客攜帶相關物品時，應特別留意容量限制及使用規範，以免影響行程。

重慶一名男子日前攜帶一瓶已開封的茅台酒準備搭乘高鐵，因不符合鐵路攜帶規定，被攔下。（視頻截圖）