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杭州男16萬買黃金項鍊 回家細看全刮痕 店家解釋不被接受

中國新聞組／北京14日電
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王先生買的金珠項鍊。（取材自「1818黃金眼」）
王先生買的金珠項鍊。（取材自「1818黃金眼」）

浙江杭州一名王姓男子近日花費16萬3100元（人民幣，下同，約2.4萬美元）購買一條重167.6公克的足金項鍊，返家後發現項鍊表面出現多處刮痕，質疑商品在出售前即已受損，要求店家更換新品。然而店家認為「黃金是消耗品」，若要換新須補工費，雙方經協商後未能達成共識，但在媒體採訪後，店家改口同意免費讓王先生更換新項鍊。

「1818黃金眼」報導，6月6日下午4時許，王先生在杭州白馬珠寶市場一家黃金店鋪，購買了一條由數十顆金珠串成的9999足金項鍊，總重167.6公克，總價16萬3100元。

王先生指出，當天6時回家後不久他便將項鍊取下用餐，「吃完飯之後我就尋思，買這東西我稀罕稀罕，我一瞅全是刮痕。」這條金珠項鍊上幾乎每顆金珠表面都能看到刮擦痕跡，王先生認為自己佩戴時間短暫，磨損不可能是在當天造成。

王先生買的金珠項鍊。（取材自「1818黃金眼」）
王先生買的金珠項鍊。（取材自「1818黃金眼」）
王先生的金珠項鍊是在中國老牌黃金店鋪買的。（取材自「1818黃金眼」）
王先生的金珠項鍊是在中國老牌黃金店鋪買的。（取材自「1818黃金眼」）

王先生表示，購買時項鍊包覆著一層透明保護膜，自己並未仔細檢查表面狀況，只是隔著包裝大致查看。他說：「那個皮上像有油的，皮包著看不出來。」王先生回到店家，希望能免費換新。

對此，店家表示，該條項鍊為近期進貨商品，並非二手商品。工作人員指出，黃金本身材質較軟，在搬運、接觸及日常佩戴過程中都可能出現細微痕跡，「黃金就是消耗品」。王先生則表示，自己過去也曾長期佩戴黃金飾品，未曾出現類似情況。

對於刮痕究竟是在出售前還是出售後產生，雙方各有說法。店家表示，商品入庫後僅進行秤重等基本作業，不可能刻意造成磨損；王先生則質疑，若商品為全新品，不應在短時間內出現如此明顯的刮痕。

協商過程中，店家提出多項處理方案，包括免費拋光，以及更換新品但需支付每公克8元工費。王先生表示，希望直接更換新品，不願額外支付工費。

由於雙方對處理方式意見不同，當時未能達成一致。不過，在「1818黃金眼」節目播出後，王先生表示，採訪當日稍晚已與店家完成協商，店家同意免費為他更換一條新的金項鍊。

精華 FAQ

  • 他在杭州白馬珠寶市場購買的是一條9999足金金珠項鍊，總重167.6公克，總價16萬3100元，折合約2.4萬美元。

  • 因為他買回家僅短時間佩戴後就發現，項鍊幾乎每顆金珠都有明顯刮痕，且購買時外面還包著透明保護膜，難以仔細檢查。

  • 店家先表示黃金材質柔軟，刮痕可能在搬運或佩戴中產生，提出免費拋光或換新但需補每公克8元工費，雙方因此未達成共識。

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