誤將303當403 無錫工人將別人住家拆成毛坯 法院判了

裝修工人因走錯樓層，誤將303室當403室拆成毛坯房。(取材自封面新聞)

江蘇省無錫市梁溪區近日發生一起裝修工人誤拆民宅事件。施工工人原本應該拆除403室，卻因為走錯樓層，把303室拆成了毛坯屋。經法院介入調解後，遭誤拆的303室屋主同意將賠償金額由原先要求的2萬元（人民幣，下同，約2973美元）降至1.1萬元，由包工頭賠償5000元、施工工人賠償6000元。

封面新聞報導，這起「拆錯屋」事件發生在無錫市梁溪區山北街道惠華社區某住宅大樓。403室屋主委託裝修公司進行翻新工程，包工頭為方便施工，事先透過電話告知工人鑰匙放置於住家門口，可自行取用後進場施工。

然而，同棟303室長期出租，屋主習慣將備用鑰匙放在門口地墊下。由於303室與403室格局相近，施工工人抵達後不小心走錯樓層，在未確認房號的情況下，發現303室外地墊下的鑰匙，誤以為是施工房屋鑰匙，隨即開門進入施工。

工人進屋後展開拆除作業，將屋內家具、牆面、天花板、廚衛設備及軟裝設施都拆光，導致303室幾乎被拆成毛坯屋。303室屋主發現後報警處理，警方與社區工作人員多次組織屋主、包工頭及施工工人進行協調，但始終未能達成共識。

協調過程中，包工頭表示，自己已明確告知工人施工地點為403室，並保留相關通話錄音，因此認為損失應由工人承擔。

施工工人則表示，施工前曾與包工頭通話確認屋內配置，對方逐一回應且與現場情況相符，因此認為自己並非完全沒有依據而進場施工。

由於各方歧見難以化解，社區工作人員透過梁溪法院推動的「群眾家門口的微法庭」機制尋求協助，並聯繫對接法官、梁溪法院民二庭副庭長戴銳到場調解。

戴銳在調解過程中，指出施工工人在拆除前未仔細核對房屋資訊即進場施工，應承擔相應責任；包工頭未到場指引，也未盡到施工現場管理義務，同樣存在過失。

經過協調後，303室屋主同意調降求償金額，由原先的2萬元降至1.1萬元，並由包工頭賠償5000元、施工工人賠償6000元。雙方達成協議後，賠償款項當場履行完畢，結束這場拆屋糾紛。