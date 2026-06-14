女考編第1被別人遞補 維權後崗位取消 官方理由奇葩

王依的醫師資格證書。（取材自大風新聞）

36歲婦人王依（化名）今年1月獲錄取黑龍江七台河市桃山區衛生服務中心中中醫醫師崗位，但公示期過後，負責招聘的官方不僅沒發給她入職通知，還公告由另一一名考生遞補。王依多次要求「還回事業編制」後，官方更在今年6月直接取消了該崗位，理由是業務負責人審核把關不嚴，王依的執業助理醫師身分不能應聘醫師崗位，讓王依傻眼，無法接受。律師認為，用人單位違規遞補又取消崗位明顯違法，王依可依法繼續維權。

據華商報大風新聞報導，王依是中醫專業大專學歷，持有「醫師資格證書」和「醫師執業證書」。2022年回到老家七台河勃利縣結婚生子。2025年8月27日，七台河市人力資源和社會保障局招聘2025年下半年事業單位工作人員，其中桃山區桃北社區衛生服務中心崗位招聘條件為：招聘數量1人，學歷大專及以上，專業為「具備中醫類別執業醫師資格證書」。王依報考後於今年1月28日被列入擬進入考察人員名單公示中，綜合成績61.13分，排名崗位第一。

「公示期過後就證明我徹底考上了，我們全家歡喜，就等著上班，甚至都進入了組織群，等著交材料呢」，王依說，沒想到的是，有工作人員約她面談告知：「我們招聘的是執業醫師，但你的執業資格證上顯示的是執業助理醫師，不符合入職資格」。王依感到難以理解，「報名審核通過了，如果我不符合條件，為什麼每個環節都讓我過了？」，此後她多次要求對方出具書面告知都無下文。

4月24日，桃山區人民政府官網發布擬進入考察與體檢人員名單公告（第二批），另一考生以57.78分的綜合成績進入了公示名單遞補了王依，綜合分比王依低了3.35分。這引起王依的強烈質疑，因為招聘公告明確寫著「不進行遞補」。此後，王依多次向人社局等相關部門投訴未獲具體回應。

沒想到6月8日，桃山區人民政府網站發布公告，取消了該招聘的中醫醫師崗位。王依和遞補的考生都無法上崗。4月，桃山區人社局及衛健局就此事回應，仍稱王依的身分為執業助理醫師，由於相關業務責任人資格審核把關不嚴導致錄取，區紀委監委已對相關責任人進行立案調查。王依不服，決定繼續維權。

廣東廣和（龍崗）律師事務所高級合伙人祝入壁律師分析稱，執業助理醫師具備醫師資格，取消資格於法無據，涉嫌濫用行政裁量權；違規遞補+崗位取消明顯違反招聘公告規定，涉嫌程序違法。

不過也有評論指出，王依以執業助理醫師報考醫師，可能並不符合條件，助理醫師是否有獨立行醫的權力，仍待釐清。