「修1個燈得花4萬」買電動車後太燒錢 成中國車主噩夢

4萬修一個燈，成了中國電動車車主最大噩夢。示意圖。（取材自觀察者網）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 電動車維修費昂貴，追尾換燈與保險槓竟報價近四萬元。

電動車維修費昂貴，追尾換燈與保險槓竟報價近四萬元。 重點二： 維修師傅缺乏高壓電訓練，多數車行不敢接電動車維修。

維修師傅缺乏高壓電訓練，多數車行不敢接電動車維修。 重點三：電池占成本高且保值率低，讓車主面臨修不起也賣不掉。

「買車一時爽，修車火葬場。」這句話正在成為2026年中國電動車 車主最痛的領悟。一位車主去年花25萬（人民幣，下同，約3.7萬美元）買了某新勢力品牌的純電SUV，前兩天追尾，前保險 槓加一個大燈，4S店直接報價3.8萬（約5619美元）。他當時就炸了：「我這車現在二手也就值15萬，修一下花4萬？」

「金錯刀車評」指出，中國的新能源汽車滲透率已經超過了60%，這意味著每賣出10台新車，就有6台是電動車。但與之配套的售後服務體系，還停留在油車時代。電動車車主們已經忍了很久了。從「充電焦慮」到「續航焦慮」，再到現在的「維修焦慮」，每一步都走得戰戰兢兢。

據報導，最近不少電動車車主在網上吐槽：車壞了，很多電動車維修工卻不敢碰電動車。不是不會修，是不敢修。高壓電系統動輒幾百伏特，操作不當就是人命關天。正規培訓過的技師少之又少，大部分維修工看到電動車進店，第一反應是搖頭。

這就造成了維修市場的畸形格局：能修的店不多，能修的人更少，價格自然水漲船高。

報導指出，但真正讓車主崩潰的不是工時費，而是配件價格。一塊電池組，占整車成本的40%到60%。一台30萬的電動車，換電池可能就要15萬。而電池恰恰是最容易出問題的部件——磕底、進水、過熱，隨便一個意外，就是幾萬塊的帳單。

更要命的是，這種「修不起」直接導致了「賣不掉」。

報導說，二手車市場裡，電動車的保值率已經跌到了令人發指的地步。三年車齡的電動車，殘值普遍只有原價的40%到50%。原因很簡單：買家怕。怕電池衰減，怕過了質保期維修成本爆炸，怕買到手就是個無底洞。

一個做二手車生意的老闆坦言：「現在收電動車就跟賭博一樣，電池健康度差一點，這車就砸手裡了。」