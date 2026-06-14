複製SpaceX？學者稱中國不需要 指最大短板「星多箭少」

SpaceX上市，被指將進一步推動中國商業航天領域雄心。但有中國學者表示「中國不需要及不可能複製」。（路透資料照片）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 學者稱中國商業航天差距存在，但無需複製SpaceX路徑。

學者稱中國商業航天差距存在，但無需複製SpaceX路徑。 重點二： 中國最大短板是星多箭少，發射能力與成本控制待提升。

中國最大短板是星多箭少，發射能力與成本控制待提升。 重點三：憑製造優勢與新興場景，中國可在空天地一體化尋求突破。

美國太空探索科技公司SpaceX成功上市，中國是否複製SpaceX模式引發關注。中國學者坦承，中美商業航天領域存在結構性差距，中國面臨最大短板是「星多箭少」，但「中國不需要、也不可能複製SpaceX的發展路徑。中國商業航天目前的主要任務是解決「有沒有」和「貴不貴」的問題，並加快提升同台競爭能力，在太空國際規則博弈中掌握足夠的話語權。

北京日報「長安街知事」昨天刊出對北京航空航天大學知識產權研究所所長沈映春的專訪指出，SpaceX上市的資本優勢將促使其他國家的企業更快地形成自己的差異化路徑和產業生態。過去10年，中國商業航天走完了國外幾十年的路，已穩居全球第二，未來要實現從「近地領先」到「深空領跑」，仍需在降本增效、商業生態和國際話語權等方面持續突破。

談到中美在相關領域的差距，沈映春表示，差距客觀存在且具有結構性，主要集中在發射能力和成本控制兩個維度。中國目前面臨的最大短板就是「星多箭少」，商業火箭年發射能力與三大星座（「GW」星座、「千帆」星座和「鴻鵠-3」星座）建設需求之間仍存在較大缺口，可回收火箭技術和下游商業應用也有待進一步成熟。換句話說，衛星能造出來，但還需要更強的發射能力和更完善的商業閉環把它們轉化為實際服務和收益。

但中國自身的優勢在於強大工業製造能力，目前擁有55個衛星工廠，供應鏈優勢根本不用擔心造不出衛星的問題，加上「政府搭台、企業唱戲」的能力，能夠高效解決基礎設施、資本退出和風險分擔等系統性難題。此外，中國擁有全球最大的無人機物流、城市空中交通、自動駕駛等新興應用場景，「從發展路徑看，中國不需要、也不可能複製SpaceX」，沈映春說。

SpaceX已經跑通了完整商業閉環，而中國商業航天目前的主要任務是解決「有沒有」和「貴不貴」的問題——先用舉國體制快速補上基礎設施短板，再通過市場機制把成本壓下來。未來中國的「空天地一體化」網絡，將率先大規模應用於智慧城市、低空經濟和應急減災，這是任何國外星座都無法提供的獨特場景，是中國商業航天實現「彎道超車」的土壤。

沈映春表示，中國也在加快提升自身能力，通過「GW」星座、「千帆」星座和「鴻鵠-3」星座以及成熟的液氧甲烷火箭技術、月球採樣返回的成果，使得中國在國際規則博弈中擁有足夠的話語權。