鴨腿事件後…武漢高校前「乾鍋鵝翅」火速改名 學生集體破防

呆呆鵝乾鍋鵝翅線下店鋪招牌。(取材自上游新聞)

近日，網紅「鵝腿阿姨」用鴨腿一事引發信任危機後，武漢 高校周邊餐飲店出現連鎖反應。中南財經政法大學多名學生反映，校門口一家原名「呆呆鵝乾鍋鵝翅」的店鋪，已悄然更名為「乾鍋鴨翅」。有學生直呼：「天塌了，我一直以為吃的是鵝翅」。

上游新聞報導，該店負責人12日，承認，自2022年開業以來，店內實際使用的一直是鴨翅，從未售賣過鵝翅。近期因「鵝腿阿姨」事件引發關注，引來不少顧客詢問。店方遂於11日調整線上名稱，以避免造成誤導。

店方表示，選用鴨翅主要出於成本考量，「鵝翅進價遠高於鴨翅，價格大約是鴨翅的一倍」，鴨翅市場單價約7、8元一斤。如有顧客詢問，店員均會如實告知食材情況。

更名當日，團購平台上的店名及套餐名稱已同步修改，但部分宣傳圖片仍保留「鵝翅」字樣，當日下午已全部更正。店方稱，後續也將逐步調整線下招牌，並就名稱標註不清致歉。

針對相關情況，武漢東湖高新區市場監督管理局表示，是否構成違規，關鍵在於菜單標註與實際食材是否一致。若菜單標稱鵝翅但實際提供鴨翅，則可能涉嫌虛假宣傳；而門店招牌名稱與實際食材之間，並無強制對應要求。

目前，當地市場監管部門已對相關情況展開進一步調查。

報導指出，另一間位於同一區域的「香滿樓乾鍋鵝翅」，開業近四年來鍋裡炒的始終是鴨翅。工作人員表示，「乾鍋鵝翅」僅僅是長期沿用的菜品叫法，並未與實際肉品對應。鵝腿阿姨事件影響後，門店客流量意外的不降反增。

「乾鍋鵝翅」的店鋪馬上更名，部分仍保留「呆呆鵝乾鍋鵝翅」。(取材自上游新聞)