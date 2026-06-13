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俄國餅乾太好吃 他起疑揭中文標籤驚見「加料配方表」

中國新聞組／北京13日電
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消費者覺得這款俄國餅乾太好吃了，進而引發懷疑有添加物。(取材自河南廣播電視台都市...
消費者覺得這款俄國餅乾太好吃了，進而引發懷疑有添加物。(取材自河南廣播電視台都市報導)

買的零食太好吃也有罪嗎？近日，河南的趙先生反映，自己吃到一款印有俄文的餅乾，因太好吃，而引發了他的懷疑。沒想到用翻譯軟件翻譯俄文標籤後發現，俄文的配料表添加多種添加劑，但中文標籤上則未註明。

河南廣播電視台都市報導指出，趙先生稱自己平常非常追求健康，不吃有添加劑的食物，如果這個餅乾沒有添加劑的話，不可能這麼好吃。這款餅乾號稱俄羅斯進口，但趙先生稱這個餅乾的口感和他以前吃的俄羅斯進口餅乾不同。

購買了同款餅乾，發現該餅乾的中文標籤覆蓋在俄文標籤之上，撕開標籤用翻譯軟件翻譯俄文後發現，有多個添加劑都未在中文標籤上寫明。中文的配料表很乾淨，而俄文的配料表則有含乳化劑在內的多種添加劑。

趙先生稱，有些人的腸道比較敏感，如果長期攝入乳化劑，可能會對身體造成損害。

根據「食品安全法」的規定，預包裝食品的標籤必須清晰、明顯，易於消費者辨認和識讀。用中文標籤遮擋也屬於違法行為。

報導指出，進口這款餅乾的公司負責人回應：「沒刻意修改，有些東西配料達不到數額就沒有翻譯。」負責人還稱，有部分標籤未經審核，「中文標籤需要整合再做，一般不審核」。

律師表示，中文標籤與外文標籤在食品名稱、配料表、營養標籤、進口商信息等強制標註內容上存在不一致，標籤未如實反映食品的真實成分構成，屬違法行為。

用翻譯軟體翻譯俄文配方表，發現滿滿的添加物。(取材自河南廣播電視台都市報導)
用翻譯軟體翻譯俄文配方表，發現滿滿的添加物。(取材自河南廣播電視台都市報導)

消費者撕下包裝外的中文配方表。(取材自河南廣播電視台都市報導)
消費者撕下包裝外的中文配方表。(取材自河南廣播電視台都市報導)

精華 FAQ

  • 因為他覺得餅乾太好吃，與自己平常吃到的俄羅斯進口餅乾口感不同，加上他本身重視健康、不吃添加劑，所以起疑後才去翻查原始標籤。

  • 他發現中文標籤蓋在俄文標籤上，中文配料表看起來很簡單，但俄文版本卻列出乳化劑等多種添加劑，且部分資訊未在中文標籤上如實呈現。

  • 律師認為食品名稱、配料表、營養標籤與進口商資訊等強制內容若不一致，代表未如實反映食品真實成分，已屬違法；報導也指出中文標籤遮擋外文同樣可能違反食品安全法。

河南 俄羅斯 俄國

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