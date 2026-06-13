俄國餅乾太好吃 他起疑揭中文標籤驚見「加料配方表」

消費者覺得這款俄國餅乾太好吃了，進而引發懷疑有添加物。(取材自河南廣播電視台都市報導)

買的零食太好吃也有罪嗎？近日，河南 的趙先生反映，自己吃到一款印有俄文的餅乾，因太好吃，而引發了他的懷疑。沒想到用翻譯軟件翻譯俄文標籤後發現，俄文的配料表添加多種添加劑，但中文標籤上則未註明。

河南廣播電視台都市報導指出，趙先生稱自己平常非常追求健康，不吃有添加劑的食物，如果這個餅乾沒有添加劑的話，不可能這麼好吃。這款餅乾號稱俄羅斯 進口，但趙先生稱這個餅乾的口感和他以前吃的俄羅斯進口餅乾不同。

購買了同款餅乾，發現該餅乾的中文標籤覆蓋在俄文標籤之上，撕開標籤用翻譯軟件翻譯俄文後發現，有多個添加劑都未在中文標籤上寫明。中文的配料表很乾淨，而俄文的配料表則有含乳化劑在內的多種添加劑。

趙先生稱，有些人的腸道比較敏感，如果長期攝入乳化劑，可能會對身體造成損害。

根據「食品安全法」的規定，預包裝食品的標籤必須清晰、明顯，易於消費者辨認和識讀。用中文標籤遮擋也屬於違法行為。

報導指出，進口這款餅乾的公司負責人回應：「沒刻意修改，有些東西配料達不到數額就沒有翻譯。」負責人還稱，有部分標籤未經審核，「中文標籤需要整合再做，一般不審核」。

律師表示，中文標籤與外文標籤在食品名稱、配料表、營養標籤、進口商信息等強制標註內容上存在不一致，標籤未如實反映食品的真實成分構成，屬違法行為。

用翻譯軟體翻譯俄文配方表，發現滿滿的添加物。(取材自河南廣播電視台都市報導)

消費者撕下包裝外的中文配方表。(取材自河南廣播電視台都市報導)