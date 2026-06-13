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採山菜撞見東北虎啃牛 吉林男狂奔爬樹求救 下山時腿軟了

中國新聞組／北京13日電
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被咬死的黃牛。(取材自紅星新聞)
被咬死的黃牛。(取材自紅星新聞)

一名吉林省蛟河市漂河鎮寒上村村民日前上山採山菜時，意外撞見老虎正在啃食黃牛，該村民與虎對視後嚇得狂奔，爬上一棵大樹打電話求救。接到求助後，20餘人進山救援，經相關部門工作人員勘查鑑定，肇事野生動物為野生東北虎，當地已經發布通知實施封山禁牧。

紅星新聞報導，接到村民電話後，該村幹部立即向漂河鎮政府、派出所及林業部門上報情況，一支20餘人的聯合救援隊伍進山搜救。為了確保安全，救援人員一邊行進一邊燃放鞭炮，經過約45分鐘的跋涉，成功找到了被困村民。 「救下他時，他腿都嚇軟了」。

漂河鎮政府相關工作人員證實上述消息屬實，確實發現了野生東北虎。蛟河市林業局相關工作人員也表示，現場有一頭牛被咬死，依據現場足跡等判定為東北虎，現場也提取到野生東北虎的尿液、毛髮、臥痕與腳印。

報導指出，多名IP定位在吉林的網友稱，蛟河境內出現野生東北虎。一名自稱是蛟河一帶村民的網友說，目前已對當地多隻牲畜造成了傷害，「禍害了牛、羊」。且為避免人虎衝突，當地政府已實施封山禁牧，重要路口也做了警示標語勸導民眾不要去。

蛟河市林業部門表示，目前仍在持續監測野生動物動向，並加強巡查與安全預警。當地政府稱，尚未發現老虎具體行蹤，後續將視情況進一步採取防範措施。

蛟河境內出現野生東北虎，當地做了警示標語，勸導民眾不要入山。(取材自紅星新聞)
蛟河境內出現野生東北虎，當地做了警示標語，勸導民眾不要入山。(取材自紅星新聞)

精華 FAQ

  • 他當時獨自上山採山菜，意外撞見老虎正在啃食一頭黃牛。村民與老虎短暫對視後受到驚嚇，立刻狂奔逃離，最後爬上一棵大樹打電話求救。

  • 接獲通報後，村幹部立即上報鎮政府、派出所與林業部門，組成20餘人的聯合救援隊進山。為提高安全性，救援人員沿途燃放鞭炮，約45分鐘後找到村民。

  • 林業與政府部門已確認現場足跡、毛髮與尿液屬野生東北虎，並表示附近曾有牛隻死亡。當地隨即發布通知封山禁牧，並在重要路口設警示標語，加強巡查與監測。

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