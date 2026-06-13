親臨世界盃開幕 1球迷「破防」：要是有中國隊該多好

杜兜和現場球迷互動。(視頻截圖)

AI摘要 文章摘要整理： 中國足球博主杜兜在2026年世界盃揭幕戰現場，因看到48支球隊與國旗而感嘆中國隊缺席落淚，影片引發熱議與質疑，他則強調對國足的支持不會改變。

北京時間6月12日凌晨3時，2026年美加墨世界盃 揭幕戰在墨西哥 城體育場打響，8萬多名球迷到場見證。當48支球隊的代表揮舞著國旗，在球場中央圍成一圈時，歡呼聲響徹雲霄，但人群中一位中國球迷卻「破防」了。「我覺得裡面要是有我們的球隊該多好啊……我們的國旗什麼時候能在世界盃的賽場上飄揚呢？」他身旁的墨西哥球迷見狀，伸手拍了拍他的肩膀，以示安慰。這一幕的主角，是足球博主杜兜（網名）。

上游新聞報導，「看到48國國旗的時候我哭了。」杜兜將這段視頻發布在社交平台，迅速引發熱議。有人安慰：「別傷心，總有一天會有的。」也有人質疑他是「自我感動」、「吃流量」。

據報導，杜兜不僅是一名足球博主，還是喜劇演員和綜藝主持人。他12日回憶說，情緒失控一幕發生在開幕式的第二個環節，當旗手舉著參賽國的48面國旗在球場中央圍成一圈時，「一下特別特別想哭，就有點難繃。我就覺得，那他們都來了，為什麼我們就沒有來？」同行的朋友當時在拍視頻，正好記錄下這一幕。

杜兜說，這種情緒並非突如其來。中國國足衝擊今年世界盃的所有比賽，他都跟到了現場，每一場都親眼見證。事實上，2026年世界盃，亞洲區史無前例地擁有8.5個晉級名額，但中國男足在世預賽18強賽中以3勝7負積9分的成績位列小組第五名，無緣決賽圈。所以，當自己來到世界盃開幕式現場，面對參賽隊伍48面迎風飄揚的旗幟，國足未能參賽的遺憾和不甘，讓他再次流淚。

面對網絡上「丟人」、「作秀」、「沒眼淚」等質疑，杜兜坦言心情複雜：「說實話，剛開始看到這些評論，覺得既刺眼又刺耳，還挺難過的。」他認為，非球迷群體很難體會一個中國球迷在現場那一刻的失落。

冷靜之後，他說：「還好，壓力沒有很大。」他明白競技體育以結果為嚮導，國足戰績不佳難免遭受非議，但作為一名球迷，對國足的支持永遠不會改變，「我相信我們總有一天能進世界盃。…我覺得2034年左右，我們這一代人或許真的能看到中國隊在世界盃賽場上奔跑。」