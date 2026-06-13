599元還限購 世界盃LABUBU銷量漲30倍 已賣近2萬份

泡泡瑪特推出FIFA聯名拉布布公仔，定價599元，掀起搶購潮。(取材自江南都市報)

AI摘要 文章摘要整理： 世界盃開幕式上的LABUBU迅速走紅，帶動FIFA聯名公仔在中國電商平台熱賣，銷量暴增並出現限購與補貨情況。

2026年美加墨世界盃 開幕，開幕式上亮相的中國泡泡瑪特旗下人氣IP拉布布(LABUBU)迅速走紅，一躍成為現象級帶貨單品，相關聯名產品熱度空前高漲。

快科技報導，作為世界盃歷史上首個登台的中國潮玩形象，兩隻萌趣的拉布布人偶在開幕式收穫滿堂喝彩，相關畫面流傳至中國網絡後，立刻掀起了搶購熱潮。

這款泡泡瑪特推出的FIFA聯名拉布布公仔，定價599元，為了應對搶購熱潮，平台設置限購規則，每個帳號最多只能入手兩件。

世界盃開幕後，該款產品的搜索量大幅攀升，整體銷量環比暴漲超30倍，多個電商店鋪銷量輕鬆破萬，部分平台銷量甚至接近2萬件。直播間裡人氣同樣火爆，上千名網友同時在線蹲守，商品一經上架便快速售罄，品牌方只能不斷補貨來滿足市場需求。

據品牌客服介紹，目前在售的聯名款僅有藍色THE MONSTERS這一款，早在今年3月底就已發售，並非限量款式，而開幕式上出現的棕色人偶暫時沒有對應同款。

除了拉布布之外，本屆世界盃隨處可見中國元素。賽事官方用球產自廣東工廠，大量球隊周邊從浙江義烏遠銷海外，還有數百台國產純電動公交為賽事出行保駕護航。

豐富的中國元素亮相國際賽場，也讓網友打趣稱，中國隊以多樣形式參與到世界盃當中。

泡泡瑪特推出FIFA聯名拉布布公仔，定價599元，掀起搶購潮。(取材自江南都市報)