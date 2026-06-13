湖北小學桃色風波 辣媽裸片誤傳到班群 「榜一大哥」竟是同學爸
湖北建始縣實驗小學傳出女家長誤將私密裸片發至班級群組，影片原本疑是傳給直播金主，且對方竟是同學家長，事件引發熱議。
AI摘要
文章摘要整理：
湖北建始縣實驗小學傳出女家長誤將私密裸片發至班級群組，影片原本疑是傳給直播金主，且對方竟是同學家長，事件引發熱議。
湖北省建始縣實驗小學近日爆出一起驚人的桃色風波。一名平日從事網路直播的女家長，疑似在操作手機時失誤傳錯對話框，將一段原本要私下發送給「榜一大哥」的3分鐘全裸私密片，直接甩進兒子就讀班級的家長群組，其討好的「榜一大哥」更是孩子同學的爸爸。群組內的眾多老師與家長點開影片後瞬間目瞪口呆，該事件在網上引發軒然大波。
綜合媒體報導，這起備受關注的事件發生於6月上旬，涉事女家長外型火辣，是小有名氣的網紅辣媽，私下竟與自己小孩同學的爸爸建立起不為人知的「直播主與抖內金主」的關係。當天，她傳「全裸自摸片」想討好長期支持她的大金主「榜一大哥」，卻因沒有仔細確認視窗，誤將這段呻吟片直接傳至孩子所在班級的家長群組。
這段不為人知的「直播主與金主」關係意外曝光，反差大到讓網友直呼「下巴掉地上」。家長和老師都看到，現在大家都在討論「這媽也太會玩了」。
根據流出的影片內容，這名網紅媽媽在影片起初身穿黃色棉睡衣、綁著兩個黑麻花辮，對著鏡頭挑逗，隨後便脫下上衣與褲子全裸，表情迷離地撫摸身體，做出自慰動作，影片總長度約達3分鐘。發完影片後，雖然該女家長察覺出包並立刻收回消息，但群組內已有其他成員將畫面截圖或錄影保存，並迅速轉傳至各大社交媒體，導致兒子班群直接變成大型「吃瓜」現場。
背景資料指出，涉事女家長表面上是個為兒子操心的普通家長，平時在群組裡的發言相當正常，不料私底下卻錄製大尺度私密影片，還手滑發錯地方。事件發酵後，「實驗小學家長牛逼」、「湖北建始吃瓜」、「建始實驗小學瓜」等關鍵字一度登上熱搜。截至目前為止，涉事學校、當地教育單位及警方尚未對此發表正式說明。
報導稱，一名從事網路直播的女家長疑似誤操作，把原本想私下傳給「榜一大哥」的私密影片，直接送進兒子班級的家長群組，隨即被多名家長與老師看見。 內文指出，這位長期支持她直播的「榜一大哥」，竟然是孩子同學的爸爸，等於直播互動關係與學校家長圈重疊，讓事件更具話題性與衝擊性。 文章提到，影片被截圖與轉傳後迅速在網路擴散，甚至登上相關熱搜，但截至目前，涉事學校、當地教育單位以及警方都尚未發布正式說明。
精華 FAQ
報導稱，一名從事網路直播的女家長疑似誤操作，把原本想私下傳給「榜一大哥」的私密影片，直接送進兒子班級的家長群組，隨即被多名家長與老師看見。
內文指出，這位長期支持她直播的「榜一大哥」，竟然是孩子同學的爸爸，等於直播互動關係與學校家長圈重疊，讓事件更具話題性與衝擊性。
文章提到，影片被截圖與轉傳後迅速在網路擴散，甚至登上相關熱搜，但截至目前，涉事學校、當地教育單位以及警方都尚未發布正式說明。
上一則
藥明康德不滿被控涉軍 起訴美國防部 議員提關鍵信
下一則