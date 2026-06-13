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被黑怕了？雷軍私家車裝600斤車厘子被批違規 他回：別帶節奏

中國新聞組／北京13日電
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雷軍說他準備了1000斤車厘子，其中有600斤放在車上。（視頻截圖）
雷軍說他準備了1000斤車厘子，其中有600斤放在車上。（視頻截圖）

小米科技有限責任公司創始人雷軍近日曬出視頻，稱自己「帶1000斤車厘子慰問工程師」，並展示自己在一輛車中放了120箱共600斤的車厘子，放滿了後備箱、前備箱及後排座位。不過這個原本暖心的舉動，到了網路上卻失焦，不少網民質疑雷軍違規載貨，和支持雷軍的網民吵翻。小米高管則回應稱，雷軍行駛的是園區內部路。但有律師認為，如果該道路允許社會車輛通行，仍有違規之虞。

據快科技報導，6月12日，雷軍來到了位於江蘇鹽城的實驗場，看望駐廠研發的工程師。據雷軍在視頻中描述，這一次他準備了1000斤的車厘子，其中有600斤放在他駕駛的私家車裡，到了現場之後給每一位工程師都發了一盒，並且熱情的陪他們合照。從視頻看，車厘子放滿了後備箱、前備箱及後排座位。

雷軍在車的後座也擺滿了車厘子。（視頻截圖）
雷軍在車的後座也擺滿了車厘子。（視頻截圖）

然而，有不少網民在視頻中指出軍雷此行為存在多處交通安全隱患，屬於違規載貨。據道路交通安全法規，載客汽車（含私家車）除車身外部的行李架和內置的行李箱（即後備箱）外，不得載貨；同時，客運機動車不得違反規定載貨，機動車載物應當符合核定的載質量，嚴禁超載。

隨後「雷軍用私家車裝600斤車厘子被指違規」登上微博熱搜，針對此事，有博主指出：「雷軍的車輛行駛在試驗場內部封閉道路，未上公共道路，不應機械套用交規。這一行為本質是慰問員工的暖心之舉，且同步展示了車輛儲物空間，不宜過度上綱上線」。

有律師則指出，在公共道路上用私家車後排大量裝載貨物的行為確屬違規。若雷軍行駛路線屬於「允許社會機動車通行的地方」，則需遵守交規；若為完全封閉的內部道路，且未造成實際危害後果，屬於初次輕微違法，可免於處罰。有博主指出，前備箱和後備箱裝載屬於法規允許範圍，後排座椅放貨物遇車輛運動起伏時可能亂竄，干擾前排駕駛安全；600斤是否超載，需對照該車型核定的載質量判斷。

6月13日上午，小米集團董事長特別助理、戰略市場部副總經理徐潔雲對此轉發回應指出：的確是園區內部路，外部車輛進不來的。鹽城測試場很大，面積超過了1萬畝，大得超過想像，1000斤車厘子從外面統一採購來，要分著搬到園區裡不同地方，還是用車方便。

由於話題霸榜熱搜，雷軍不得不在當天公開直播活動裡對此緊急回應，他說，網上流傳搬運分裝貨物片段全程是在完全封閉的廠區內部拍攝完成的，「這批總計1000斤的慰問用車厘子，全程是由合規的貨運卡車直接運送到試驗場園區，根本不存在開私家車違規上路拉貨的情況，完全沒有涉及道路交通違規的行為，也希望大家不要被不實信息帶節奏」。

精華 FAQ

  • 他是到江蘇鹽城實驗場慰問駐廠研發工程師，並準備了總計1000斤車厘子分送給大家，屬於探班與慰問性質的活動，不是商業運輸行為。

  • 因為影片中可見車厘子放滿後備箱、前備箱和後排座位，部分網民認為私家車後排大量裝貨，可能違反道路交通規定，並存在行車安全風險。

  • 小米高管表示車輛行駛在園區內部路，外部車輛無法進入；雷軍也直播澄清，稱車厘子由合規貨車運到試驗場，私家車並未上公共道路拉貨。

微博 小米 雷軍

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