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失聯重慶女被送進「素質教育基地」男友報警她卻說自願

中國新聞組／北京13日電
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志願者拍攝的重慶胤呈素質教育基地。（取材自瀟湘晨報）
志願者拍攝的重慶胤呈素質教育基地。（取材自瀟湘晨報）

重慶18歲少女小曼因高考失利心情不佳，4月21日突然失聯；據瀟湘晨報報導，其男友鄧楓透過共享的手機導航定位，一路追尋至偏僻的「重慶胤呈素質教育基地」，並拍下學員疑似被打的畫面報警，但小曼應訊時表示是「自願進去改變自己」，小曼母親聲稱送女兒進去是為了「解開心結」，並計畫讓她待上一年半。

鄧楓在基地附近山區暗中調查時，意外拍下教官殘酷毆打學員的畫面。經向多位前學員打聽，該基地內部實施全封閉軍事化管理，存在嚴重的體罰、霸凌與高額收費現象。鄧楓隨後向警方報案，重慶市南川區公安局已於6月2日進行行政案件立案。

鄧楓表示，素質教育基地所在的位置十分偏僻，幾乎是被群山環繞；基地的圍牆很高，裡面的建築窗戶上都安裝有鐵絲網。鄧楓無法置信：女友在這個地方怎麼可能解開心結？而據小曼媽媽說，打算讓小曼在裡面待一年或一年半。

報導指出，通過社交平台，鄧楓聯繫上一個叫做小本的胤呈前學員。小本說，在胤呈，每天早上要起來跑20圈，中午跑30圈，晚上還要再跑兩三公里，挨打很常見。「學軍體拳、擒拿拳，學不好會挨打，被子、床單沒疊好也會挨打。做得好也會挨打，主要是看你好不好欺負。如果是才去，老生會給新生顏色看。」小本說自己基本上每天都在被打。

鄧楓之後利用工作之餘開車到胤呈，試圖了解更多情況。5月10日，他在基地附近的山上，用手機拍到身穿迷彩服的學員被一名身穿藍色上衣的男子暴打。鄧楓將畫面給跟他交流過的前學員看，前學員告訴他藍色衣服的男子是教官。6月1日，鄧楓撥打110報案。

然而在派出所做筆錄時，小曼在父母陪同下神情冷漠，否認遭到非法拘禁，並堅稱是「自願進去改變自己」。

目前，當地南城派出所已證實該基地確實存在毆打學員的情況。儘管涉事機構辯稱其為「最嚴格的管理」，且派出所稱部分家長對輕微毆打表示知情同意、不予追究，但律師指出，家長無權授權他人毆打孩子，此類體罰行為已明顯涉嫌違法。目前，南川區市場監管局、教委及公安局等多部門已全面介入，針對該機構的經營資質與違法行為展開專項清查。

裡面的建築窗戶上都安裝有鐵絲網。（取材自瀟湘晨報）
裡面的建築窗戶上都安裝有鐵絲網。（取材自瀟湘晨報）

胤呈的對外宣傳截圖。（取材自瀟湘晨報）
胤呈的對外宣傳截圖。（取材自瀟湘晨報）

鄧楓看到教官毆打學員。（取材自瀟湘晨報）
鄧楓看到教官毆打學員。（取材自瀟湘晨報）

精華 FAQ

  • 報導指出，小曼因高考失利情緒低落，4月21日突然失聯；男友循手機定位追到偏僻的重慶胤呈素質教育基地，才發現她可能被安排進入管教。

  • 鄧楓在山區拍到迷彩服學員遭藍衣男子暴打，並向前學員查證得知，基地疑有全封閉軍事化管理、體罰、霸凌與高額收費等問題。

  • 重慶南川區公安局已於6月2日對案件立案，南城派出所也證實確有毆打情況；市場監管局、教委與公安等部門已全面介入清查。

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