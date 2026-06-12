90後海歸女接班上市公司 4年虧10億…結局是辭董座

金浦鈦業「90後」海歸董事長兼總經理郭彥君辭職。(取材自 21世紀經濟報導)

AI摘要 文章摘要整理： 金浦鈦業90後董事長郭彥君因個人原因辭職，接班四年公司營收與獲利持續惡化，累計虧損逾10億元，實控人亦有失信爭議。

上市公司金浦鈦業6月8日發布公告，公司「90後」海歸董事長兼總經理郭彥君因個人原因，已提交書面辭職報告。郭彥君辭職後，將不再擔任公司任何職務，亦不再擔任公司法定代表人。值得關注的是，身為公司實際控制人女兒的郭彥君，在接班掌舵的四年期間，金浦鈦業陷入連續多年虧損的困境，累計虧損金額高達逾10億元。

世紀經濟報導，根據最新公告，為保障公司董事會的有效運作，郭彥君將在新任董事經股東會選舉產生時正式離任，在此之前將繼續履行相關職責。金浦鈦業董事會將按照法定程序，盡快完成董事補選、董事長選舉、總經理聘任以及法定代表人變更登記等工作。

此外，金浦鈦業10日再度公告，截至目前，公司及下屬子公司實際對外擔保金額為人民幣39691.16萬元，占最近一期經審計歸母淨資產的61.02%，公司強調無任何逾期擔保。

公開資料顯示，出生於1992年的郭彥君擁有美國紐約大學風險管理專業理科碩士學位，其父親郭金東為金浦鈦業的實際控制人。2021年4月郭金東辭任董事長後，郭彥君於同年5月接任董事長職務，並於2024年11月起兼任公司總經理。然而，除了公司經營陷入泥淖，今年4月24日的公告亦揭露，實際控制人郭金東因涉及千萬元級別的工程款糾紛，已兩度被法院列入失信被執行人名單。

回顧金浦鈦業的財務狀況，公司主營業務為鈦白粉的生產及銷售。在郭彥君接班的2021年，公司營收曾達到26.2億元，歸母淨利潤為1.073億元。但此後四年營收卻出現連續下滑。財務數據顯示，2022年至2025年公司營收分別為25.10億元、22.66億元、21.33億元、15.72億元，同比分別下降4.20%、9.74%、5.86%及26.31%。

在營收不斷萎縮的同時，金浦鈦業的虧損幅度也逐年擴大。公司在2022年至2025年的歸母淨利潤分別為-1.45億元、-1.75億元、-2.44億元與-4.94億元。這四年來公司已連續錄得淨虧損，累計虧損總額達到10.58億元。此次郭彥君在公司深陷巨額虧損與實控人負面訴訟的背景下黯然請辭，讓這家傳統鈦白粉企業的後續走向引發市場高度關注。