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點外賣備註「牛蛙不要燒」 上海女收到活蛙 店家說法更妙…

中國新聞組╱北京12日電
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女子讓商家牛蛙不要燒直接送過來，結果收到了一袋子的活牛蛙。（視頻截圖）
女子讓商家牛蛙不要燒直接送過來，結果收到了一袋子的活牛蛙。（視頻截圖）

上海一名女子近日點外賣時備註「牛蛙不要燒」，不料收到一袋活蹦亂跳的活牛蛙，讓她打開包裝袋後直接傻眼，甚至拎起一隻牛蛙詢問：「蛙兄，你還好嗎？」對此，商家解釋更妙了，稱此舉是為了證明自家所用食材非預製菜，並回應：「你不是考驗我嗎？給你裝幾個活潑的」。

都市頻道報導，上海女子點外賣時備註「牛蛙不要燒」，本意是是希望避免紅燒做法、選擇清淡烹飪方式，但商家的字面理解成「不進行烹煮」，直接配送了一袋活蹦亂跳的活牛蛙，導致這場誤會。

該事件引發網友熱議，一方面調侃商家用極端方式回應消費者對預製菜的焦慮，另一方面也暴露出外賣溝通中模糊備註易導致誤解的風險。

對此，相關建議指出，用戶應寫明具體烹飪方式（如「清蒸」、「免紅燒」），避免歧義短句；商家遇到特殊需求時，也應主動電話確認。此外，雖然送達的是真實牛蛙，但活體動物作為外賣存在衛生隱患，若未徹底宰殺並加熱至中心溫度70℃以上可能攜帶寄生蟲，不建議非專業人員自行處理。

女子讓商家牛蛙不要燒直接送過來，結果收到了一袋子的活牛蛙。（視頻截圖）
女子讓商家牛蛙不要燒直接送過來，結果收到了一袋子的活牛蛙。（視頻截圖）

上海一名女子近日點外賣時備註「牛蛙不要燒」，不料收到一袋活蹦亂跳的活牛蛙。(視頻...
上海一名女子近日點外賣時備註「牛蛙不要燒」，不料收到一袋活蹦亂跳的活牛蛙。(視頻截圖)

精華 FAQ

  • 她在訂單備註中寫下「牛蛙不要燒」，原意是希望店家不要做成紅燒口味，而是改用較清淡的烹調方式，卻因字面理解不同而出現誤會。

  • 商家把「不要燒」理解成不要烹煮，便直接配送活牛蛙，並稱這是在證明食材不是預製菜，還回應消費者說「你不是考驗我嗎？給你裝幾個活潑的」。

  • 事件提醒消費者應明確寫出烹調需求，如「清蒸」或「免紅燒」，商家遇到模糊備註也應電話確認；此外，活體外送有衛生風險，不宜自行處理。

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