華僑月花3千雇人守廣州祖宅反被霸占 對方嗆：幹嘛要走

蔡女士表示自己不用付房租。(取材自新聞晨報)

廣州東山口知名的五大僑園之一「明園」，內部一棟華僑祖屋近日陷入嚴重的產權與侵占糾紛。長居美國的業主陳先生及在港親戚黃女士，近年每月花費兩、三千元雇傭同鄉蔡女士夫婦看管祖宅，不料更換新房產證後欲收回修繕，卻遭對方拒絕搬離，還嗆「幹嘛要走」。對此，法律專家明確指出，現居住人的行為已構成無權占有，業主有權依法請求返還原物。

新聞晨報報導，最新進度顯示，這棟位於培正路8號的兩層高祖屋，歷經多方奔走努力，已於2025年順利完成房產證更換，目前由黃女士代業主陳先生保管。然而，當前房屋外牆出現裂痕、屋頂木頭與磚瓦脫落，已達需要修繕的程度，測繪單位此前上門進行安全鑑定與測繪時，卻屢遭蔡女士鎖門推託。現年過7旬的黃女士日前特地尋求媒體協助，期盼能順利收回祖產進行修繕，並計畫未來將此打造為具教育意義的紀念館。

這起糾紛源於2019年，當時黃女士與陳先生回鄉祭祖，因擔心祖屋遭他人霸占，遂與同鄉蔡女士商量，以每月兩、三千元、新年期間每日1200元的酬勞，聘請蔡女士夫婦幫忙看守房屋。黃女士無奈表示，過去經常請蔡女士吃飯送禮，不敢虧待夫婦二人，「沒想到，當時聘請幫忙看房屋的人，現在卻『鳩占鵲巢』。」

面對指控，蔡女士態度強硬地回應稱，自己持有當初的委託書就可以繼續住著，不用付房租，並自認「既不是租戶也不是居民」。蔡女士聲稱住在該屋就有相應權利，還抱怨常有人上門破壞她的路由器和門鎖，甚至為此報過警。對於房屋已出現結構受損、淪為危樓的現狀，蔡女士則直言：「危樓有什麼不敢住，暫時住著，能住就住。」

針對此一僵局，培正社區居委會表示此前並未收到相關糾紛反映。北京金訴律師事務所主任王玉臣律師分析，原先的《委託書》僅構成事實上的委託合同關係，明確由蔡女士「居住、看管」，並未設立租賃關係。如今委託關係既然已經解除，蔡女士繼續占有房屋的法律基礎便已喪失，屬於無權占有，物權權利人完全有權請求其返還原物。

委託書內容。(取材自新聞晨報)

明園內培正路8號房屋。(取材自新聞晨報)