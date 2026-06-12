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員工不值這麼多錢？ 于東來「太溺愛」說法翻車 急澄清

中國新聞組╱北京12日電
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于東來稱「胖東來員工其實不值這麼多錢」，一番話引發熱議。（取材自極目新聞）
于東來稱「胖東來員工其實不值這麼多錢」，一番話引發熱議。（取材自極目新聞）

AI摘要

文章摘要整理：

于東來就「員工不值這麼多錢」說法急忙澄清，強調胖東來並未降薪，只是在討論更科學的薪酬制度；同時公司高薪高福利與分紅模式再度引發關注。

6月11日晚間，胖東來創始人于東來針對員工工資問題發聲，否認對員工降薪。10日，胖東來在社交平台發布的視頻顯示，在公司「文明飛輪」人才小組討論分享會上，創始人于東來公開反思經營管理問題，提到「我們公司都是使用超越員工期望的薪酬」「大家其實不值這麼多錢」，等一番話登上肉搜，立刻掀起大批網友討論。

界面新聞報導，于東來11日表示，胖東來未有任何調降工資政策，胖東來只是在培訓中引導員工學習提升個人品格及專業能力，跟上公司運營標準，成就員工個性自信和美好生活的能力，請大家不要誤讀。

另外，根據胖東來10日在社交平台發布的視頻可以看到，于東來說了，「我們公司30年以來，基本上都是使用超越員工期望的薪酬，這樣好的一點是能激發大家的熱情，不好的一點，產生溺愛。大家其實不值這麼多錢，但是給你了這麼多錢，讓你產生認知上的偏差，就導致自己認為自己就值這麼多錢。」

于東來還接著說，「這可能就是政策上的過度溺愛。公司裡面我期望的結果是，我們薪資層面，無論是人力資源、財務部門或者營運部門，結合起來，我們給公司制定我們相應的比較科學的薪酬制度。」

胖東來向來以高薪酬、高福利著稱。去年6月，于東來公布的員工福利顯示，2025年胖東來8000多名員工稅後平均月收入9000元(人民幣，下同)左右；淨利潤估計15億元左右，平均員工每人分配10萬元左右，管理層加技術人員平均每人分配70萬元左右。

從業績來看，胖東來2025年合計銷售額超235億元。其中超市業態貢獻核心營收，銷售額126.43億元；珠寶業態與茶葉業務分別實現24.51億元、10.63億元銷售額。

今年3月，胖東來的40億元資產利潤分配引發外界關注。按分配標準，管理團隊占比約50%，員工占比約50%。未來，這些資產將作為公司股本，每年利潤的50%給團隊發獎金、50%歸股東收益。

于東來在社交平台發文回應公司分配制度時表示，胖東來追求的是靠制度和股份制的運營模式。「目的是激發員工的潛能、讓員工認知他們的所有收入都是靠自己的能力創造的、而不是他人贈予或施捨的。」

精華 FAQ

  • 因為他在內部分享中提到高薪可能造成「溺愛」與認知偏差，外界因此解讀為公司要降薪。于東來隨後澄清，胖東來沒有任何調降工資政策。

  • 于東來認為，超越員工期待的薪酬能激發熱情，但也可能讓員工產生錯誤認知。因此他希望由人資、財務與營運共同制定更科學的薪酬制度。

  • 資料顯示，胖東來長期維持高薪高福利，員工稅後平均月入約9000元，並有利潤分配與股份制設計。公司去年銷售額超過235億元，分紅規模也相當受關注。

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