阿里殺雞儆猴？ 釘釘挨批後急換帥 90後陳宇森接任CEO

阿里11日宣布一項人事任命，由90後技術極客陳宇森執掌釘釘。（取材自觀察者網)

AI摘要 文章摘要整理： 釘釘員工離職文揭露高壓管理後，引發阿里高層震怒並迅速換帥，由年輕技術型人才陳宇森接任，外界認為此舉意在整頓文化並推動AI轉型。

釘釘AI項目產品經理滕雅辛4日剛發布7.5萬字離職文「置身釘內」，詳述團隊高壓管理、惡性內卷等亂象，10日引發馬雲 、蔡崇信等阿里高層罕見震怒；不到一天，11日，阿里就閃電換帥，宣布由92年技術極客陳宇森接棒，原釘釘CEO 陳航卸任。分析稱，此次釘釘換帥看似阿里給「996式衝鋒」踩剎車，實是阿里高層對「管理異化」的容忍度正急劇降低，要求必須徹底變革所祭出的殺雞儆猴。

澎湃新聞報導，滕雅辛4日在內網發布離職文「置身釘內」後，釘釘前副總裁、AI產品負責人馬銳拉8日發布「置身釘外」文確認自己已離職，並對「置身釘內」一文內容反覆強調「心疼」。10日，由馬雲、蔡崇信等五人組成的阿里合夥人委員會在內網發文「有情有義有成長，才是阿里文化」，以嚴厲的措辭批評了釘釘團隊的管理方式，直接指出這「不是阿里文化該有的樣子」。

緊接著，阿里集團宣布對釘釘管理層的調整。6月11日，阿里閃電換帥，陳宇森接棒，成為阿里最年輕的事業部CEO。

陳宇森生於1992年，是年少成名的技術極客，也是技術型連續創業者，入選富比世亞洲「30 Under 30」榜單。他曾在國內外頂級計算機賽事中屢獲冠軍，22歲時創辦的網路安全公司長亭科技被阿里雲收購。作為一名兼具技術實力與商業判斷力的年輕管理者，他2025年在阿里雲內部創業，帶領研發了AI Agent產品MuleRun。

近期，阿里巴巴持續迭代組織與管理方式，以全新的陣型面向AI時代，一批年輕技術人才快速嶄露頭角。不過對於釘釘這次閃電換帥，業界議論紛紛，有分析認為，阿里合夥人委員會的帖文闡述阿里文化應當堅持的方向：「相互尊重，視人為人，有情有義」是阿里的文化底色。阿里合夥人委員會的表態，似乎也是在為釘釘當下狂奔的企業文化「踩剎車」。

以釘釘創始人陳航（花名「無招」）回歸後主推的首個AI原生戰略項目「ONE」為例，核心主打「事找人」的AI工作信息流模式卻最終收縮，歸因於定位迷失及組織內部的高壓管理。從「置身釘內」來看，正是對於「快」的過度追求，對一線員工形成巨大壓力。與此同時，不少用戶抱怨釘釘在基礎功能迭代上常錯失真實訴求。

AI戰略項目遇困之後，釘釘正值「內憂」和「外患」之際。潮新聞解讀這次換帥釋放出三個信號。其一，阿里高層對「管理異化」的容忍度正急劇降低；其二，AI競爭時代，企業護城河不再是「堆人力」，而是「激發創造力」；其三，90後管理者開始走上核心舞台，他們更注重工作體驗與人性化管理，可能為互聯網企業帶來組織文化新變革。