我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

54歲朱茵仙氣無限神凍齡 久未露面真實現況曝光

複製特斯拉神話？SpaceX周五看漲 市值破2兆美元機率近七成

阿里殺雞儆猴？ 釘釘挨批後急換帥 90後陳宇森接任CEO

中國新聞組／北京12日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
阿里11日宣布一項人事任命，由90後技術極客陳宇森執掌釘釘。（取材自觀察者網)
阿里11日宣布一項人事任命，由90後技術極客陳宇森執掌釘釘。（取材自觀察者網)

AI摘要

文章摘要整理：

釘釘員工離職文揭露高壓管理後，引發阿里高層震怒並迅速換帥，由年輕技術型人才陳宇森接任，外界認為此舉意在整頓文化並推動AI轉型。

釘釘AI項目產品經理滕雅辛4日剛發布7.5萬字離職文「置身釘內」，詳述團隊高壓管理、惡性內卷等亂象，10日引發馬雲、蔡崇信等阿里高層罕見震怒；不到一天，11日，阿里就閃電換帥，宣布由92年技術極客陳宇森接棒，原釘釘CEO陳航卸任。分析稱，此次釘釘換帥看似阿里給「996式衝鋒」踩剎車，實是阿里高層對「管理異化」的容忍度正急劇降低，要求必須徹底變革所祭出的殺雞儆猴。

澎湃新聞報導，滕雅辛4日在內網發布離職文「置身釘內」後，釘釘前副總裁、AI產品負責人馬銳拉8日發布「置身釘外」文確認自己已離職，並對「置身釘內」一文內容反覆強調「心疼」。10日，由馬雲、蔡崇信等五人組成的阿里合夥人委員會在內網發文「有情有義有成長，才是阿里文化」，以嚴厲的措辭批評了釘釘團隊的管理方式，直接指出這「不是阿里文化該有的樣子」。

緊接著，阿里集團宣布對釘釘管理層的調整。6月11日，阿里閃電換帥，陳宇森接棒，成為阿里最年輕的事業部CEO。

陳宇森生於1992年，是年少成名的技術極客，也是技術型連續創業者，入選富比世亞洲「30 Under 30」榜單。他曾在國內外頂級計算機賽事中屢獲冠軍，22歲時創辦的網路安全公司長亭科技被阿里雲收購。作為一名兼具技術實力與商業判斷力的年輕管理者，他2025年在阿里雲內部創業，帶領研發了AI Agent產品MuleRun。

近期，阿里巴巴持續迭代組織與管理方式，以全新的陣型面向AI時代，一批年輕技術人才快速嶄露頭角。不過對於釘釘這次閃電換帥，業界議論紛紛，有分析認為，阿里合夥人委員會的帖文闡述阿里文化應當堅持的方向：「相互尊重，視人為人，有情有義」是阿里的文化底色。阿里合夥人委員會的表態，似乎也是在為釘釘當下狂奔的企業文化「踩剎車」。

以釘釘創始人陳航（花名「無招」）回歸後主推的首個AI原生戰略項目「ONE」為例，核心主打「事找人」的AI工作信息流模式卻最終收縮，歸因於定位迷失及組織內部的高壓管理。從「置身釘內」來看，正是對於「快」的過度追求，對一線員工形成巨大壓力。與此同時，不少用戶抱怨釘釘在基礎功能迭代上常錯失真實訴求。

AI戰略項目遇困之後，釘釘正值「內憂」和「外患」之際。潮新聞解讀這次換帥釋放出三個信號。其一，阿里高層對「管理異化」的容忍度正急劇降低；其二，AI競爭時代，企業護城河不再是「堆人力」，而是「激發創造力」；其三，90後管理者開始走上核心舞台，他們更注重工作體驗與人性化管理，可能為互聯網企業帶來組織文化新變革。

精華 FAQ

  • 主因是員工離職文曝光團隊高壓、內卷與管理亂象，隨後阿里高層公開批評釘釘不符阿里文化，管理層因而被快速調整，以示整頓決心。

  • 陳宇森出生於1992年，是技術型連續創業者，曾創辦長亭科技並被阿里雲收購，也入選富比世亞洲30 Under 30，屬於兼具技術與商業判斷的年輕管理者。

  • 外界認為阿里正在降低對管理異化的容忍度，強調尊重員工與激發創造力，也顯示年輕技術人才正被推上核心舞台，帶動組織文化與AI戰略同步變革。

馬雲 CEO

上一則

員工不值這麼多錢？ 于東來「太溺愛」說法翻車 急澄清

下一則

歷年A股在世界盃期間跌多漲少 中股民憂「魔咒」又來

延伸閱讀

批公司文化「用全員油盡燈枯換增長」 阿里前高管公開信爆職場高壓

批公司文化「用全員油盡燈枯換增長」 阿里前高管公開信爆職場高壓
搶攻1290萬考生市場 阿里、騰訊推AI志願填報助手

搶攻1290萬考生市場 阿里、騰訊推AI志願填報助手
阿里、比亞迪遭列入涉軍清單 中：敦促美方停止打壓中企

阿里、比亞迪遭列入涉軍清單 中：敦促美方停止打壓中企
陝西公司半夜通知「全員放假」 200員工隔天到辦公室傻眼

陝西公司半夜通知「全員放假」 200員工隔天到辦公室傻眼

熱門新聞

被正宮揪髮、痛毆的小三。（視頻截圖）

湖南小三在街頭被正宮揪髮、痛毆 網驚：身材太好了

2026-06-08 05:30
涉案車輛。（取材自新黃河）

車震女網友 男碩士遭控強姦 1原因讓女方改口連喊五次自願

2026-05-18 08:30
勝宏科技董事長爆電梯索吻醜聞。（視頻截圖）

最貴一吻？勝宏董座陳濤爆緋聞 電梯內親掉540億市值

2026-06-08 20:58
Nvidia找宇樹科技合作，推出新一代AI人形機器人平台。中國不少網友擔心中國的資料技術會因此外流。（取材自財新網）

Nvidia官宣合作 宇樹挨轟「認賊作父、靈魂賣美國」

2026-06-06 22:10
26歲中國四川舞者吳宇飛帶領8台人形機器人登場跳舞。(取材自快科技)

川小伙帶8個宇樹機器人上美國達人秀 4評委一致給「YES」

2026-06-04 02:19
被網民稱為「麻辣燙女孩」的中國女子。（取材自魔都囡微信公眾號）

洋男剛到中國 靠「1頓麻辣燙」與西安女開房、拍片炫燿

2026-06-08 06:30

超人氣

更多 >
在冰淇淋店若聞到這些氣味 專家：最好立刻離開

在冰淇淋店若聞到這些氣味 專家：最好立刻離開
去美元化加速…人民幣很快會超越歐元 成為全球第2大貨幣

去美元化加速…人民幣很快會超越歐元 成為全球第2大貨幣
在美國如何免費收看2026世界盃？方式一次看

在美國如何免費收看2026世界盃？方式一次看
華人家庭爆謀殺自殺 網傳死者為知名奶茶店老闆

華人家庭爆謀殺自殺 網傳死者為知名奶茶店老闆
世界盃揭幕戰 慘烈3紅…墨西哥2:0輕取南非

世界盃揭幕戰 慘烈3紅…墨西哥2:0輕取南非