男兒也能扮貴妃…另類漢服商拍 攻占古城景區

在河南洛陽洛邑古城，隨處可見扛著單眼相機、補光燈的商拍攝影師，他們幫換上傳統漢服的遊客留下紀念照。(記者陳宥菘／攝影)

在河南 洛陽洛邑古城，穿漢服不覺得違和，反而穿平常服飾會有些格格不入。景區內還隨處可見扛著單眼相機、補光燈的商拍攝影師，他們一邊發號施令：「來，下巴低一點；很好，看右邊給我個側臉」，幫換上傳統漢服的遊客留下紀念。

近年來，在中國多個省市的著名古城景區都有這種出租民族服飾並連同化妝加攝影的一條龍服務，為不少遊客留下滿滿的回憶，隨著口耳相傳，這些換裝遊客從年輕女性拓展到上了年紀的大媽、老太太，甚至連男生也開始趨之若鶩，衍生古裝變裝旅遊新經濟。

記者5月底隨國台辦、中國記協舉辦的「兩岸媒體聯合採訪」走進河南，進入洛陽洛邑古城，1秒穿越回古代。

女生換上華美漢服並不稀奇，男生穿上挺拔古裝稍微少見一些，但在人群之中，偶爾還能看到幾位身材高大，穿著漢服女裝的女生，神情、姿態卻略帶害羞與生疏，他們原來是「男兒身」。

1名來自吉林長春的年輕男遊客說，這次女裝打扮穿上漢服，行前做了很大的心理建設，但在換裝過程中，漢服店店員非常熱情，沒有讓他感到絲毫的尷尬。而且這整套裝扮只需花費人民幣190多元（約28美元）。

另一處的河南開封大型宋代歷史文化主題公園「清明上河園」，以北宋張擇端「清明上河圖」為藍本，按一比一比例復原再現景區，園內還有上千名著漢服的NPC（非玩家角色），讓人彷彿置身畫中。到這裡的遊客也紛紛換裝，融入沉浸式體驗。

遊客穿搭民族服飾（河南陝西多是漢服、川西青海西藏是藏服等）邊賞景邊拍照，自然出現商拍需求。據人民日報報導，中國各大景區針對商拍主要分為三類管理模式。第一類是全面明令禁止，故宮、上海外灘均嚴禁占用公共空間開展經營性拍攝；第二類是預約審核制，以杭州西溪濕地為例，景區劃分免費與收費拍攝區域，開展商拍需提前預約報備；第三類則採柔性開放管理。