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養1.2萬隻蠶快崩潰 武漢一家人17天煮萬顆繭 終於做出兩床被

中國新聞組／北京11日電
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蠶繭表層蠶絲剝乾凈後清洗。(取材自都市快報橙柿互動)
蠶繭表層蠶絲剝乾凈後清洗。(取材自都市快報橙柿互動)

湖北武漢阮女士一家養了1.2萬隻蠶寶寶，原本只是親子嘗試製作蠶絲被，沒想到從一齡蠶養到結繭，工作量遠超預期，看著滿室的蠶阮女士一度想報警。在收穫萬顆蠶繭後，一家人歷經17天剝繭、煮繭、拉蠶絲兜，終於完成兩床蠶絲被。兒子一蓋上蓬鬆溫暖的被子，不到10分鐘就睡著了。

都市快報橙柿互動報導，5月中旬，武漢突降暴雨，蠶寶寶面臨斷糧危機。孩子父親劉先生撐傘衝進雨中採摘桑葉，晚間渾身濕透抱回「救命糧」，一家人連夜在客廳擦乾桑葉餵食，才勉強撐過關鍵時刻。

1.2萬隻蠶寶寶最終收獲了10180個蠶繭，為避免破繭成蛾影響品質，劉先生從5月19日開始處理蠶繭，常常一忙到深夜。阮女士曾在半夜醒來，發現丈夫仍獨自在客廳剝繭，時間已過凌晨2點。

之後的日子裡，劉先生每天重複剝繭、煮繭、拉絲等工序，最長一天工作12小時，平均也在7小時以上。整個過程斷續進行，共耗時17天才完成全部蠶繭處理。他坦言體力一度吃不消，但看著孩子期待的眼神，仍咬牙堅持，「在孩子面前，事情要有始有終」。

在製作過程中，兒子也全程參與，幫忙遞物、整理絲網，見證蠶絲從繭中一點點被拉開、疊成棉被的過程。原本只是玩笑般的計畫，逐漸變成一家人共同完成的「工程」。

曬乾後的蠶絲兜。(取材自都市快報橙柿互動)
曬乾後的蠶絲兜。(取材自都市快報橙柿互動)

報導指出，劉先生與阮女士從6月8日開始做蠶絲被，他們捏住蠶絲兜的兩個角，把它拉成薄如蟬翼的長形絲網。10180個蠶繭製成蠶絲兜曬乾後淨重1588克，足夠做成2床蠶絲被。

劉先生說，孩子今晚第一次蓋上了自家做的蠶絲被，一個人在床上10分鐘不到就睡著了。讓一家人感到格外滿足。

製作好的蠶絲被。(取材自都市快報橙柿互動)
製作好的蠶絲被。(取材自都市快報橙柿互動)

精華 FAQ

  • 阮女士一家起初只是想做親子嘗試，體驗從養蠶到製作蠶絲被的過程，沒想到數量一路增加到1.2萬隻，最後變成需要全家投入的大型手工工程。

  • 5月中旬武漢暴雨後，桑葉短缺，劉先生撐傘冒雨去採葉，晚上再把濕葉抱回家，全家連夜擦乾後餵蠶，才勉強撐過最關鍵的缺糧時刻。

  • 1.2萬隻蠶最後收成10180顆蠶繭，經過剝繭、煮繭、拉絲等步驟，劉先生與家人前後花了17天，終於做成兩床蠶絲被。

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